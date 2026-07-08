Formação em Rio Real incentiva leitura e letramento nas escolas

No município de Rio Real, no nordeste da Bahia, professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental participaram, nesta terça-feira, 8, do Encontro Formativo – Páginas de Aprendizado, iniciativa voltada ao fortalecimento das práticas de alfabetização e letramento nas escolas públicas.

A formação reuniu docentes no auditório da Escola Djalma Faria e integrou as ações do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, do Programa Bahia Alfabetizada e do projeto Páginas de Aprendizado, desenvolvido em parceria entre a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) e o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

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A programação foi aberta com uma apresentação musical dos talentos locais Bárbara Letícia e Gabriel Lucas.

A atividade foi conduzida pela equipe do A TARDE Educação, representada pela coordenadora pedagógica Márcia Firmino e pela mestra em Educação e pedagoga Fernanda Souza.

Professor da Escola Municipal Tiradentes e da Escola Municipal 2 de Julho, John Santos, destacou que a formação amplia as possibilidades de trabalhar gêneros textuais e fortalece a educação midiática entre os estudantes.

"A gente consegue introduzir mais notícias na sala de aula e ensinar os alunos a identificar fontes confiáveis. Isso ajuda a diferenciar o que é verdade do que é fake e melhora a qualidade da leitura e da produção textual", disse.

Para a professora Cleonice de Alcântara, da Escola Edina Cardoso,a formação continuada oferece novas estratégias para tornar o aprendizado mais significativo.

"O Jornal A TARDE veio para agregar e aprimorar nossos conhecimentos. Hoje é fundamental ensinar as crianças a distinguir informações verdadeiras das falsas e desenvolver uma aprendizagem baseada na interpretação, na crítica e na realidade vivida por elas", pontuou.

A docente também ressaltou que o uso do jornal contribui para minimizar os impactos da desinformação e estimular o pensamento analítico dos estudantes diante do crescente uso da inteligência artificial e das redes sociais.

Já a professora Maria Helena, da Escola Municipal Recanto de Fada, avaliou que o trabalho com notícias aproxima os conteúdos escolares da realidade dos alunos. "O jornal proporciona debates e reflexões sobre fatos do cotidiano. A criança passa a pensar sobre o impacto das notícias em sua vida e na comunidade, tornando-se um cidadão mais crítico, consciente e participativo".

Presente no evento, o secretário municipal de Educação, Silvane Santos, ressaltou que a formação continuada é um dos principais caminhos para elevar a qualidade do ensino público. Segundo ele, iniciativas como o Páginas de Aprendizado ampliam o repertório pedagógico dos docentes e favorecem a construção de estratégias mais eficazes para a aprendizagem.

"Quando falamos em investir em formação de professores, nós estamos falando da melhoria da qualidade do ensino. Quanto mais oportunidades encontramos e apresentamos aos educadores, maior é a possibilidade de qualificar esse processo", afirmou, destacando que a troca de experiências fortalece a prática pedagógica e amplia as possibilidades de aprendizagem dos estudantes.

"A troca de ideias mostra que existem vários caminhos para alcançar uma aprendizagem significativa. Quando unimos teoria e prática, oferecemos ao aluno da rede pública mais oportunidades de aprender de diferentes formas, com ludicidade, participação e construção do conhecimento", completou.