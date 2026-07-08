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EDUCAÇÃO

Formação em Rio Real incentiva leitura e letramento nas escolas

Iniciativa fortalece a alfabetização e apresenta estratégias para desenvolver leitura crítica

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Professores da rede municipal de Rio Real no auditório da Escola Djalma Faria
Professores da rede municipal de Rio Real no auditório da Escola Djalma Faria - Foto: Marcos Venicios/Secretaria de Educação de Rio Real

No município de Rio Real, no nordeste da Bahia, professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental participaram, nesta terça-feira, 8, do Encontro Formativo – Páginas de Aprendizado, iniciativa voltada ao fortalecimento das práticas de alfabetização e letramento nas escolas públicas.

A formação reuniu docentes no auditório da Escola Djalma Faria e integrou as ações do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, do Programa Bahia Alfabetizada e do projeto Páginas de Aprendizado, desenvolvido em parceria entre a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) e o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

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A programação foi aberta com uma apresentação musical dos talentos locais Bárbara Letícia e Gabriel Lucas.

A atividade foi conduzida pela equipe do A TARDE Educação, representada pela coordenadora pedagógica Márcia Firmino e pela mestra em Educação e pedagoga Fernanda Souza.

Professor da Escola Municipal Tiradentes e da Escola Municipal 2 de Julho, John Santos, destacou que a formação amplia as possibilidades de trabalhar gêneros textuais e fortalece a educação midiática entre os estudantes.

"A gente consegue introduzir mais notícias na sala de aula e ensinar os alunos a identificar fontes confiáveis. Isso ajuda a diferenciar o que é verdade do que é fake e melhora a qualidade da leitura e da produção textual", disse.

Para a professora Cleonice de Alcântara, da Escola Edina Cardoso,a formação continuada oferece novas estratégias para tornar o aprendizado mais significativo.

"O Jornal A TARDE veio para agregar e aprimorar nossos conhecimentos. Hoje é fundamental ensinar as crianças a distinguir informações verdadeiras das falsas e desenvolver uma aprendizagem baseada na interpretação, na crítica e na realidade vivida por elas", pontuou.

A docente também ressaltou que o uso do jornal contribui para minimizar os impactos da desinformação e estimular o pensamento analítico dos estudantes diante do crescente uso da inteligência artificial e das redes sociais.

Já a professora Maria Helena, da Escola Municipal Recanto de Fada, avaliou que o trabalho com notícias aproxima os conteúdos escolares da realidade dos alunos. "O jornal proporciona debates e reflexões sobre fatos do cotidiano. A criança passa a pensar sobre o impacto das notícias em sua vida e na comunidade, tornando-se um cidadão mais crítico, consciente e participativo".

Presente no evento, o secretário municipal de Educação, Silvane Santos, ressaltou que a formação continuada é um dos principais caminhos para elevar a qualidade do ensino público. Segundo ele, iniciativas como o Páginas de Aprendizado ampliam o repertório pedagógico dos docentes e favorecem a construção de estratégias mais eficazes para a aprendizagem.

"Quando falamos em investir em formação de professores, nós estamos falando da melhoria da qualidade do ensino. Quanto mais oportunidades encontramos e apresentamos aos educadores, maior é a possibilidade de qualificar esse processo", afirmou, destacando que a troca de experiências fortalece a prática pedagógica e amplia as possibilidades de aprendizagem dos estudantes.

"A troca de ideias mostra que existem vários caminhos para alcançar uma aprendizagem significativa. Quando unimos teoria e prática, oferecemos ao aluno da rede pública mais oportunidades de aprender de diferentes formas, com ludicidade, participação e construção do conhecimento", completou.

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