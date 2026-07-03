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Professores recebem aviso sobre nova Carteira Nacional Docente

Documento tem validade de dez anos e dá acesso a descontos e diversas vantagens

Loren Beatriz Sousa
Por
Professores recebem aviso sobre nova Carteira Nacional Docente
Professores recebem aviso sobre nova Carteira Nacional Docente - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Professores da rede pública e privada de todo o Brasil já podem emitir a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), documento criado pelo Ministério da Educação (MEC) que garante acesso a benefícios exclusivos. Para orientar os profissionais aptos à emissão, o MEC e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) começaram a enviar mensagens por WhatsApp e pela conta Gov.br com orientações para a solicitação.

A mensagem enviada aos profissionais informa: “O Governo do Brasil tem uma boa notícia: você tem direito a emitir sua Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB). O documento é destinado a professores e dá acesso a benefícios previstos em lei e pelo programa Mais Professores para o Brasil. Informações sobre a solicitação estão disponíveis na página do programa. Se não deseja mais receber mensagens desse programa do governo do Brasil, digite sair”.

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Segundo o MEC, cerca de 2,7 milhões de professores estão aptos a solicitar a CNDB. A iniciativa integra o programa Mais Professores para o Brasil, criado para valorizar os docentes e reconhecer sua importância no processo de aprendizagem dos estudantes e no fortalecimento das políticas públicas de educação.

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Podem emitir a carteira os professores em exercício da atividade docente, vinculados a instituições de ensino públicas ou privadas em todo o território nacional.

Benefícios da CNDB

A CNDB é um documento oficial com validade de dez anos em todo o Brasil. Além de comprovar a atuação profissional, ela garante acesso a benefícios oferecidos pelo programa #TôComProf, desenvolvido pelo MEC.

Entre as vantagens estão descontos em cinemas, teatros, shows e outros estabelecimentos parceiros. Os professores também podem ter acesso a cartões de crédito emitidos pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, sem cobrança de anuidade, conforme as condições das instituições financeiras.

Como solicitar

A emissão da CNDB é gratuita e realizada exclusivamente pela internet, na plataforma oficial do programa Mais Professores para o Brasil.

Para fazer a solicitação, o docente deve possuir uma conta ativa no Gov.br e CPF regular junto à Receita Federal. O procedimento é simples:

  • Acessar a plataforma da Carteira Nacional Docente;
  • Clicar em “Solicitar CNDB”;
  • Verificar e confirmar os dados pessoais e funcionais apresentados automaticamente pelo sistema, incluindo informações de vínculo com instituição de ensino. Caso haja inconsistências, o docente deve solicitar a correção junto à instituição empregadora antes de prosseguir;
  • Informar dados de contato, como endereço completo, telefone e e-mail;
  • Realizar a captura da foto na aplicação, observando os padrões técnicos estabelecidos para a emissão do documento oficial (orientação foto padrão);
  • Após a visualização da prévia da carteira com todos os dados cadastrados, confirmar a solicitação. Concluído o procedimento, a CNDB digital é disponibilizada.
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