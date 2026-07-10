Secretários da educação apoiam acordo inédito do MP: "Grande marco"

A Bahia dá um novo passo nesta sexta-feira, 10, para o fortalecimento da educação básica, por meio de uma iniciativa inédita do Ministério Público da Bahia (MP-BA), para o combate do analfabetismo.

O acordo coletivo reúne 25 cidades baianas estratégicas que se comprometeram em fortalecer e potencializar os dados do alfabetismo.

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Juntos, esses municípios representam aproximadamente 40% dos alunos avaliados e concentram uma margem potencial de crescimento de cerca de 23 pontos percentuais no Índice de Crianças Alfabetizadas (ICA) estadual.

"Resultados importantes", diz secretário da Educação da Bahia

Presente no evento, realizado na sede do órgão, em Salvador, o secretário estadual da Educação (SEC), Marcius Gomes, demonstrou entusiasmo com a iniciativa e afirmou que a parceria gerará “resultados importantes” para a Bahia.

Os dados na Educação do estado garantem que a gente possa estar sentando e definindo as ações estratégicas para os municípios da Bahia

O titular da Educação também reconheceu os esforços do órgão baiano para unificar o setor no estado.

“Reconhecer essa agenda envolvendo uma série de entidades e os setores no sentido de colaboração. A gente celebra nessa agenda com o Ministério Público, essa grande mobilização na Bahia em torno de um tema que é tão importante que é cuidar da alfabetização dos nossos meninos e meninas. Hoje, a gente formaliza ainda mais essa parceria”.





Diálogo da Bahia com as 417 cidades: Gomes destaca avanços na educação

Questionado pelo portal A TARDE nesta manhã sobre a interface entre o governo da Bahia e os 417 municípios sobre o avanço da formação de alunos, Gomes enfatizou a parceria com as entidades de educação para o desenvolvimento de novas políticas públicas para o setor.

Secretário de Educação da Bahia, Marcius Gomes - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

“A gente tem os parceiros que fazem essa grande mobilização na jornada, digamos assim, histórica, como a Undime, e esse fazer se torna um fazer de organização de fluxo", afirmou ele, e emendou:

"Eu acho que a grande desenvoltura nesse processo de consolidação é essa relação que nós temos com as entidades que consolida esse acordo no dia de hoje”.

Salvador prioriza alfabetização e celebra apoio do MP-BA

A cidade de Salvador, a maior da Bahia, está entre os municípios que firmou o acordo coletivo com o MP baiano. Na ocasião, o secretário Thiago Dantas comentou como vem se desenvolvendo o trabalho da pasta.

“Em Salvador, a gente tem buscado priorizar todas as ações que impactam na alfabetização. Esse ano, o tema da nossa jornada pedagógica foi muito enfático na questão da alfabetização", disse ele.

Secretário municipal de Salvador, Thiago Dantas - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

Dantas, por sua vez, reconheceu os desafios enfrentados pelo sistema em entrevista ao A TARDE. No entanto, o titular da Educação apresentou soluções para enfrentar os gargalos.

“Salvador tem uma rede de mais de 130 mil alunos e é verdade que traz muitos desafios, mas isso não é motivo para a gente não ter uma estratégia consistente, bem coordenada que permita que a gente possa avançar. De 2024 e 2025, é uma das capitais que mais avançou na alfabetização, um crescimento de quase 14 pontos percentuais, e tivemos muitos desafios, como a greve em tempo prolongado”

Parceria com o MP-BA é vista como "grande marco"

Por fim, Dantas elogiou a iniciativa do Ministério Público da Bahia (MP-BA), considerando como um "grande marco".

“Primeiramente fazer um elogio a iniciativa do Ministério Público, é uma iniciativa muito louvável, uma iniciativa que dá uma diretriz muito clara do que deve ser o nosso esforço e quais devem ser as nossas prioridades. [...]. Sem dúvidas, um grande marco”.