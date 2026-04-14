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AVANÇO NA EDUCAÇÃO

Salvador projeta entrega de 80 escolas de alto padrão até o fim do governo Bruno Reis

Bairro de Paripe recebe uma nova escola nesta terça-feira, 14, pelo prefeito

Yuri Abreu e Gabriela Araújo
Por Yuri Abreu e Gabriela Araújo
| Atualizada em

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Nova escola entregue em Salvador
Nova escola entregue em Salvador -

Salvador deve alcançar a marca de 80 escolas construídas e entregues à população até o fim do governo Bruno Reis (União Brasil), é isso o que projeta o secretário municipal da Educação (SMED), Thiago Dantas.

"Um total de 80 escolas no mandato do prefeito Bruno Reis para consagrar essa gestão como uma gestão de educação, consagrar nosso prefeito como prefeito da educação”, disse Dantas ao portal A TARDE, nesta terça-feira, 14.

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Ainda neste ano, a capital baiana deve receber oito novas escolas até dezembro, conforme contou o titular da pasta.

"A gente passa de mais de 10% de escolas já requalificadas dentro desse esforço, que é o maior esforço de investimento em infraestrutura da história da rede. Ainda esse ano teremos mais oito novas escolas sendo entregues. Mês que vem tem mais uma, próximo mês mais duas, a gente segue assim até o fim do ano”, disse.

Secretário da Educação, Thiago Dantas
Secretário da Educação, Thiago Dantas | Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Novas licitações

Dantas também deu prazo para abertura de novas licitações, com a finalidade de construir novos equipamentos.

“Até maio,[a gente planeja] já colocar na rua a licitação de mais de 12 novos equipamentos. Além de mais 16, totalizando em 28 equipamentos. No total de 80 escolas para o mandato do prefeito Bruno Reis”, disse.

Salas de aula da escola Almirante Ernesto de Mourão Sá
Salas de aula da escola Almirante Ernesto de Mourão Sá | Foto: Betto Jr. | Secom PMS

Entrega da nova Escola Municipal Almirante Ernesto de Mourão Sá

Nesta manhã, a prefeitura entrega a nova Escola Municipal Almirante Ernesto de Mourão Sá, no bairro de Paripe. Com o novo equipamento, o governo Bruno Reis (União Brasil) alcança a marca de 44 unidades escolares entregues.

“A escola foi completamente reconstruída. O equipamento ficou extraordinário. O equipamento passou por uma grande ampliação. Agora são 28 salas de aula, quase mil alunos por turno. [As salas estão] completamente climatizado, com acessibilidade, sustentabilidade, quadra coberta e piscina”, detalhou o secretário.

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Como será a nova escola?

A nova unidade ficará da seguinte forma:

  • Capacidade: atendimento de 1.190 estudantes em tempo integral;
  • Espaço: a escola tem 4.139,24 m² de área construída;
  • Salas de aulas: climatizadas;
  • Quadra coberta;
  • Piscina;
  • Auditório;
  • Biblioteca.
Biblioteca da nova escola de Salvador
Biblioteca da nova escola de Salvador | Foto: Betto Jr. | Secom PMS

Salvador no ranking de alfabetização

Salvador registrou o quarto maior crescimento no índice de crianças alfabetizadas de 2024 para 2025 entre as capitais do Brasil, segundo dados divulgados no dia 1º deste mês pelo Ministério da Educação (MEC).

Os números foram citados pelo titular da Educação durante entrevista à imprensa nesta terça, 14. “Salvador foi a quarta capital que mais cresceu no indicador de alfabetizado. A estratégia por esse ano, de acordo com ela, vamos continuar com os indicadores muito forte de crescimento”.

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Tags:

Bruno Reis Educação Salvador

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