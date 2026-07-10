Formação do A TARDE Educação inspira leitura em escola de Antônio Cardoso

Uma experiência de leitura e produção textual trouxe novidade à rotina dos alunos do 5º ano da Escola Municipal Celestino Vieira Alves, em Antônio Cardoso, no centro-norte da Bahia. A atividade, realizada pela professora Cristiane Souza da Silva, utilizou o jornal como recurso pedagógico para aproximar os estudantes da leitura, da interpretação de informações e da escrita criativa.

A iniciativa foi desenvolvida após a participação da docente em uma formação continuada promovida pelo A TARDE Educação, do Grupo A Tarde, que incentiva o uso do jornal como ferramenta de aprendizagem nas escolas. A partir dos conhecimentos adquiridos durante a capacitação, a professora levou a proposta para a sala de aula e adaptou a metodologia à realidade da turma.

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Durante a atividade, realizada no dia 7 de julho, os estudantes tiveram o primeiro contato com o jornal impresso, conhecendo a estrutura do material e analisando diferentes notícias. Em seguida, a turma foi dividida em três equipes, e cada grupo recebeu um exemplar para realizar a leitura e selecionar dez palavras que mais despertaram interesse.

Com base nas palavras escolhidas, os alunos foram desafiados a criar produções textuais utilizando a imaginação e o trabalho coletivo. Durante o processo, a professora acompanhou as equipes, auxiliando na organização das ideias, construção dos textos e utilização da pontuação adequada. Ao final, todos os grupos apresentaram suas produções para a turma.

Professora utilizou o jornal como ferramenta para estimular escrita e interpretação - Foto: Divulgação

Segundo Cristiane, a atividade contribuiu para fortalecer o processo de letramento ao colocar os estudantes em contato com uma situação real de leitura e interpretação.

“A atividade fortaleceu principalmente o letramento, pois utilizou a leitura e a escrita em uma situação real, analisando as notícias do jornal e a interpretação das informações”, explicou a professora.

Para a docente, a formação continuada foi fundamental para ampliar as possibilidades de uso do jornal dentro da escola e tornar o aprendizado mais significativo para os estudantes.

“Foi uma experiência muito enriquecedora que tornou as aulas mais dinâmicas e despertou o interesse dos alunos pela leitura e pela escrita. O principal aprendizado foi perceber que o jornal é um excelente recurso para desenvolver a leitura, a interpretação e a produção textual de forma significativa”, afirmou.

Turma desenvolveu textos a partir das notícias lidas - Foto: Divulgação

A proposta também despertou o interesse dos alunos, que participaram ativamente das etapas da atividade. Para Cristiane, o contato direto com o jornal possibilitou uma nova forma de aprender, estimulando a troca de ideias entre os colegas.

“Os estudantes gostaram bastante, até porque foi uma experiência nova conhecer o jornal mais de perto, ler diferentes notícias e compartilhar ideias uns com os outros. A atividade tornou o aprendizado mais dinâmico e significativo”, destacou.

A experiência em Antônio Cardoso demonstra como iniciativas de formação continuada podem refletir diretamente no cotidiano escolar, oferecendo aos professores novas estratégias para desenvolver habilidades essenciais, como leitura, interpretação e produção de texto, dentro da sala de aula.