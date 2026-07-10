Pedro Maia projeta salto na educação após acordo do MP-BA com municípios

Siga o A TARDE no Google

O procurador-geral da Bahia, Pedro Maia, afirmou nesta sexta-feira, 10, que a iniciativa inédita do Ministério Público (MP-BA) contra o analfabetismo vai refletir no desempenho da meta final dos 417 municípios baianos.

“Hoje, chamamos 25 municípios mais populosos da Bahia, os maiores municípios da Bahia, que são aqueles que vão impactar mais o resultado final do indíce, dialogamos sobre o tema, pontuando que educar e alfabetizar a criança na idade certa impede que essa criança se evada da escola porque ela vai conseguir acompanhar os anos eletivos subsequentes”, disse Maia ao portal A TARDE.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nesta manhã, o órgão baiano firmou acordo com as cidades para fortalecer e potencializar os dados do alfabetismo.

Juntos, elas representam aproximadamente 40% dos alunos avaliados e concentram uma margem potencial de crescimento de cerca de 23 pontos percentuais no Índice de Crianças Alfabetizadas (ICA) estadual.

Alfabetização: Procurador de Justiça destaca importância do tempo correto de leitura e escrita

O chefe do MP-BA reforçou a importância de garantir a base da leitura e escrita no momento correto da infância, usando critérios nacionais para monitorar a ação.

“A agenda hoje é fundamental. A gente trata de criança alfabetizada na idade certa. O que é isso? Meta colocada em todas as crianças de até 7 anos de idade para serem alfabetizadas no 2º ano do ensino fundamental e isso é mensurado através do controle nacional”, afirmou ele.

Maia ainda destacou o avanço da Bahia em comparação com os outros no quesito alfabetização. "Fechamos com 55% das crianças alfabetizadas na idade certa, um crescimento expressivo do ano de 2024 para 2025".

Fiscalização nas escolas

Para consolidar esse avanço, o Ministério Público tem intensificado as vistorias nas redes municipais.

Em uma única semana, segundo o promotor-geral de Justiça, o órgão realizou 906 inspeções em escolas de todo o estado para avaliar as condições de aprendizado e o foco na alfabetização.