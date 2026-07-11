Uefs abre 200 vagas para curso gratuito de programação

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A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) abriu 200 vagas abertas no curso gratuito de programação em Python, destinado a quem não tem experiência na área.

As inscrições podem ser feitas até 31 de julho, por meio de um formulário na internet e são voltadas para estudantes e professores do ensino médio da Bahia.

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Segundo a universidade, haverá diferentes turmas e horários, definidos no início do semestre, para facilitar a participação de estudantes e trabalhadores.

Como serão as aulas

As aulas ocorrerão duas vezes por semana, de forma on-line, pela plataforma Discord. Também serão oferecidas turmas presenciais para participantes que moram próximo ao campus da Uefs, no bairro Novo Horizonte em Feira de Santana.

Os cursos têm carga horária de 90 horas, sendo 60 horas de atividades síncronas e 30 horas de atividades assíncronas. Os participantes que obtiverem frequência mínima de 70% e média igual ou superior a 7 no trabalho prático receberão certificado emitido pela Pró-Reitoria de Extensão da Uefs.

As aulas são oferecidas por meio do Programa de Extensão da universidade e serão ministradas por estudantes do curso de Engenharia de Computação da Uefs, sob orientação da professora Pamela M. Candida Cortez.