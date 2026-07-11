EDUCAÇÃO
Uefs abre 200 vagas para curso gratuito de programação
As aulas ocorrerão duas vezes por semana, de forma on-line
A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) abriu 200 vagas abertas no curso gratuito de programação em Python, destinado a quem não tem experiência na área.
As inscrições podem ser feitas até 31 de julho, por meio de um formulário na internet e são voltadas para estudantes e professores do ensino médio da Bahia.
Segundo a universidade, haverá diferentes turmas e horários, definidos no início do semestre, para facilitar a participação de estudantes e trabalhadores.
Como serão as aulas
As aulas ocorrerão duas vezes por semana, de forma on-line, pela plataforma Discord. Também serão oferecidas turmas presenciais para participantes que moram próximo ao campus da Uefs, no bairro Novo Horizonte em Feira de Santana.
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Os cursos têm carga horária de 90 horas, sendo 60 horas de atividades síncronas e 30 horas de atividades assíncronas. Os participantes que obtiverem frequência mínima de 70% e média igual ou superior a 7 no trabalho prático receberão certificado emitido pela Pró-Reitoria de Extensão da Uefs.
As aulas são oferecidas por meio do Programa de Extensão da universidade e serão ministradas por estudantes do curso de Engenharia de Computação da Uefs, sob orientação da professora Pamela M. Candida Cortez.