Educação ambiental promove debate sobre energia em Simões Filho

Imagine o seu dia a dia sem energia. Como cozinhar, estudar, se locomover ou até mesmo carregar o celular? A reflexão abriu mais uma edição do workshop de educação ambiental promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com a Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás). O encontro foi realizado nesta terça-feira, 14, no auditório do Colégio Estadual de Tempo Integral Alberto Silva, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

De forma dinâmica e interativa, a formação, conduzida pela coordenadora pedagógica do Programa A TARDE Educação, Jéssica Gouveia, e pela pedagoga e mestre em Educação, Fernanda Souza, convidou estudantes e professores a discutirem sobre o conceito de energia para além da eletricidade.

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Para tornar o aprendizado mais próximo da realidade dos estudantes, a equipe utilizou exemplos do cotidiano e promoveu momentos de diálogo, incentivando os participantes a compartilharem experiências sobre hábitos de consumo e preservação ambiental.

“Ter essa formação aqui na escola foi muito legal, porque eu nunca tinha parado para estudar realmente esse tema do gás natural. Aqui na formação eu tive a oportunidade de entender que a energia está em toda a cidade. Ela mexe com sustentabilidade e com tudo na nossa vida. [A formação] serviu para refletir sobre como a acessibilidade muda as nossas vidas e como os estudantes agora têm essas oportunidades de conhecer cada vez mais tudo o que está à nossa volta”, destacou a estudante Nathalia Machado, de 17 anos, do 3º do Ensino Médio.

A diretora da unidade, Emile Lima, destacou que levar esse debate para o ambiente escolar é fundamental diante dos desafios ambientais da atualidade. Segundo ela, a educação é o principal caminho para promover mudanças sociais duradouras e formar cidadãos mais conscientes sobre o uso dos recursos naturais.

“É a educação que move qualquer transformação social. Trazer esse conhecimento para os professores, essa discussão, para que seja levado também para a sala de aula, com certeza é o ponto inicial para que tenhamos grandes mudanças. A temática é extremamente necessária para os dias atuais, onde está se discutindo intensamente os recursos naturais e o uso exacerbado desses recursos”, afirmou.

Workshop sobre educação ambiental reúne professores e estudantes em Simões Filho - Foto: Louise Mosini/Ag. A TARDE

O professor de História, Cristiano Assis, ressaltou que o debate amplia o repertório dos estudantes e cria conexões com diferentes áreas do conhecimento. “Os ensinamentos são diversos. Aqui na nossa escola a gente trabalha com projetos por unidade e, coincidentemente, nesta unidade os professores de Ciências da Natureza e Exatas vão desenvolver muito essa questão da energia e da sustentabilidade. Então, sempre é bom trazer conteúdos para eles repensarem”.

“Como sou professor de História, acho interessante, por exemplo, trabalhar a Revolução Industrial, porque a todo momento se discute a questão energética. O meu colega de Geografia, ou mesmo dentro da História, pode abordar o que estamos vendo no mundo hoje: as disputas entre os países. Basicamente, essas guerras envolvem disputas de poder, de controle e também de energia. O conflito entre Estados Unidos e Irã, a guerra entre Ucrânia e Rússia são eventos geopolíticos que envolvem política internacional, mas também o grande capital internacional e o controle pela energia, principalmente do petróleo. Então, trazer discussões como essa é importante e, dentro da escola, vamos aproveitar esse conteúdo de diversas formas", acrescentou.

A iniciativa faz parte de uma série de ações de educação ambiental desenvolvidas pela Bahiagás em comunidades baianas. Além de ampliar o conhecimento sobre energia e sustentabilidade, os encontros buscam aproximar a empresa da população e disseminar informações que contribuem para a segurança e a conscientização ambiental.

De acordo com Elane Rozine, integrante da equipe socioambiental da companhia, o objetivo é fortalecer o relacionamento com a sociedade e promover discussões sobre sustentabilidade, meio ambiente, ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança), segurança do trabalho e uso seguro da rede de distribuição de gás natural.

“Nós acreditamos na educação com um potencial de transformação social e os professores têm sido esse vetor. O professor e o aluno são ferramentas de entrada de uma informação que é de segurança e conscientização pública”, destacou.

Conhecimento sobre o gás natural

Além das discussões sobre sustentabilidade, a formação também esclareceu dúvidas sobre o gás natural, seu processo de distribuição e a atuação da Bahiagás no estado. Durante o encontro, os participantes conheceram os principais cuidados relacionados ao uso da rede de gás, os protocolos de segurança e as aplicações do combustível em diferentes setores, como indústrias, comércios, residências e veículos.

Segundo o técnico de segurança da Bahiagás, Apulchro Filho, muitas pessoas ainda desconhecem a importância da companhia para o desenvolvimento econômico da Bahia e os benefícios do gás natural como uma fonte de energia mais limpa quando comparada a outros combustíveis fósseis.

“A primeira dúvida é: quem é Bahiagás? Qual a importância para o estado da Bahia? É uma empresa que está entranhada na base industrial, comercial e produtiva do estado. Essa é a primeira coisa que temos que apresentar. E a outra dúvida é apresentar quem é o gás natural. Convivemos muito com o GLP [Gás Liquefeito de Petróleo] e pouca gente sabe de fato o que é o gás natural, os riscos e benefícios. Então, esse é um bom momento para esclarecermos as vantagens reais de usar o gás natural”, explicou.

Ao final da atividade, os participantes foram incentivados a atuar como multiplicadores do conhecimento adquirido, levando discussões sobre a sustentabilidade, consumo consciente de energia e segurança no uso do gás natural para a escola, família e a comunidade.