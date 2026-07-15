Educadores da RMS participam do Páginas de Aprendizado

Educadores das redes municipais de Dias d'Ávila e São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, participaram, nesta semana, de mais uma etapa do projeto ‘Páginas de Aprendizado’, iniciativa da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), por meio do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

As formações continuadas reuniram professores, coordenadores pedagógicos e gestores para discutir práticas voltadas à leitura, escrita e educação midiática.

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Em São Sebastião do Passé, a secretária municipal de Educação, Heide Andrade, destacou a importância da iniciativa para a qualificação dos profissionais da rede. "Esse processo formativo vem fortalecendo significativamente o nosso trabalho de leitura e escrita, ajudando a desenvolver as competências e habilidades dos professores e, por consequência, dos nossos alunos".

As atividades foram conduzidas pela equipe do A TARDE Educação, sendo representada pela coordenadora pedagógica, Jéssica Gouveia, e pela mestre em Educação, Fernanda Souza.

De acordo com a coordenadora pedagógica da Escola Nova Brasília, Sandra de Andrades, a proposta amplia as possibilidades de trabalho em sala de aula. "A proposta pedagógica do projeto reforça o que já fazemos e traz um olhar mais apurado para a produção textual".

Para o gerente do Núcleo de Alfabetização e Letramento de São Sebastião do Passé (NALFASSP), Jocimar Moreira dos Santos, "os professores estavam com muita expectativa e a rede abraçou os projetos. Essa parceria com o Jornal A TARDE foi muito significativa. As apresentações realizadas durante a formação demonstraram como o trabalho contribuiu para a reflexão e o aprimoramento das práticas em sala de aula".

Páginas de Aprendizado chega a Dias d’Ávila

Professores da rede municipal de Dias d'Ávila - Foto: Arquivo pessoal

Em Dias d’Ávila, as atividades, realizadas na Faculdade FACD'ÁVILA, foram conduzidas pela equipe do A TARDE Educação, representada pela mestre em Educação e Contemporaneidade, Isadora Santana Cruz, e pela doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas, Daniela de Assis Silva.

Presente na formação, a assessora técnica e pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Ellen Caroline Reis, destacou que investir na formação continuada dos profissionais fortalece o trabalho desenvolvido nas escolas e contribui para a valorização docente.

"Quando a gente investe em formação, deseja que esse profissional desenvolva também a criticidade diante do que está sendo apresentado. A participação ativa dos professores contribui diretamente para a própria valorização profissional", disse.

Professores da rede municipal de Dias d'Ávila - Foto: Arquivo pessoal

A professora de Educação Física, Wellita Aragão Barbosa, destacou que a qualificação dos educadores reflete diretamente na aprendizagem dos estudantes.

"Qualquer investimento relacionado ao sucesso dos nossos estudantes é importante. Esses processos formativos fortalecem a leitura, a escrita, a criticidade e a formação integral. A tecnologia é uma grande potencialidade, mas também traz desafios, e precisamos aprender como utilizá-la de acordo com a nossa realidade", afirmou.