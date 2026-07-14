Formação reúne educadores para discutir água potável e saúde pública

A água potável, elemento essencial para a saúde pública, a preservação ambiental e a qualidade de vida, foi o centro das discussões da formação "Água Potável e Saúde Pública", promovida nesta terça-feira, 14, pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). O encontro aconteceu no Colégio Estadual Rômulo Almeida, em Salvador, reunindo professores, gestores, coordenadores pedagógicos e estudantes do 3º ano do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Conduzida pela pedagoga e doutoranda em Educação Letícia Menezes, integrante do Programa A TARDE Educação, e pela coordenadora do Programa, Márcia Firmino, a formação apresentou estratégias para transformar o tema da água potável em uma prática pedagógica baseada na educomunicação.

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A programação incluiu debates, atividades práticas, dinâmicas e metodologias voltadas à integração entre saúde pública, sustentabilidade e educação ambiental.

Professor de Biologia há 40 anos no Colégio Estadual Thales de Azevedo, Ramon Duran, ressaltou que a água é um tema transversal, capaz de dialogar com diferentes áreas do conhecimento.

"O tema água é um tema transversal. Qualquer professor pode trabalhar, seja da área de Ciências da Natureza ou não. A Biologia aborda a importância da água para o organismo, a Química pode tratar da composição da água e das substâncias que a constituem. É um assunto que pode ser discutido em qualquer componente curricular", afirmou.

Para ele, discutir água potável também significa formar cidadãos mais conscientes. "A água potável é necessária para o bom funcionamento do nosso corpo. Também podemos trabalhar a higiene pessoal e discutir doenças transmitidas pela água. Quando os estudantes compreendem essa importância, desenvolvem uma consciência maior sobre o uso responsável desse recurso", disse.

A professora de Língua Portuguesa e vice-diretora do Colégio Raimundo Gouveia, Maria Gorete Ferreira, destacou que o tema pode ser explorado por diferentes linguagens e recursos pedagógicos.

"Falar sobre água é falar sobre vida. Nós somos basicamente constituídos de água e não existe maior representação de vida do que essa. Representar a água é representar a nós mesmos, porque vivemos e dependemos dela".

Também participante da formação, o professor de Biologia, Itor Toledo Garcia Esquives, reforçou que a educação ambiental precisa atravessar diferentes componentes curriculares.

"Não tem como dissociar a água das diversas disciplinas. Trabalhamos esse tema na Biologia, na Química, na Geografia e também nas Ciências Humanas. Formar um aluno consciente sobre a responsabilidade de proteger a água é algo extremamente importante para que ele valorize e preserve esse bem natural".

Entre os estudantes, a formação também despertou reflexões sobre preservação ambiental e cidadania. Aluna da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Colégio Estadual Rômulo Almeida, Tamires Rocha da Paixão, de 18 anos, afirmou que o encontro ampliou sua percepção sobre a importância do cuidado com o meio ambiente.

"É muito importante a gente cuidar e preservar o meio ambiente. Aprendi hoje sobre a importância de beber água e também de preservar os lugares que frequentamos. Quando vamos à praia, por exemplo, precisamos recolher nosso lixo e cuidar do ambiente", concluiu.