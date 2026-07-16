Páginas de Aprendizado reúne educadores em Camamu

Professores da rede municipal de ensino de Camamu, no baixo sul da Bahia, participaram, nesta quarta-feira, 16, da formação do Projeto 'Páginas de Aprendizado', realizada no Centro Integrado Miguel Barros. A iniciativa é da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), por meio do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

Para a secretária municipal de Educação, Esporte e Cultura de Camamu, Lidiane Rocha, investir na formação continuada é um dos pilares para garantir uma educação de qualidade e conectada à realidade dos estudantes.

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"A formação continuada é essencial para o desenvolvimento dos docentes da rede. Ela permite a atualização de metodologias de ensino, adaptação de novas tecnologias e o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas. Na nossa rede, realizamos formações constantemente e aproveitamos esses momentos para fortalecer também a valorização da cultura e da identidade do nosso território".

Segundo a titular da pasta, a rede desenvolve ações voltadas às comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas, estabelecendo uma conexão entre a prática pedagógica e as vivências culturais dos estudantes. "Além disso, existe a integração da família junto à escola para que esse aprendizado seja mais consistente e significativo", acrescentou.

Durante o encontro, os professores discutiram formas de utilizar o jornal, considerando as necessidades de aprendizagem dos estudantes e as transformações provocadas pelas novas tecnologias no ambiente escolar.

A coordenadora pedagógica dos anos iniciais, Michelly Cardoso, destacou que a formação ampliou as possibilidades de organização das práticas docentes.

"A formação proporcionou novas estratégias para planejar, acompanhar e avaliar o uso das tecnologias no âmbito escolar. Esse tipo de formação fortalece a prática docente, amplia o repertório metodológico dos professores e incentiva a troca de experiências entre os participantes, resultando em um ensino mais qualificado e centrado na aprendizagem dos estudantes", disse.

Já a professora Rita de Cássia Sacramento, que leciona no 5º ano da Escola Municipal de Tapuia, ressaltou a importância do debate sobre cidadania digital e da incorporação consciente das tecnologias às atividades em sala de aula.

"Nossos alunos já estão inseridos nesse universo digital. É fundamental trabalharmos também a cidadania digital e mostrar que toda ação na internet tem consequências. Acredito que o maior impacto será integrar essas tecnologias ao cotidiano escolar, aproveitando as habilidades que os estudantes já possuem para tornar o processo de aprendizagem ainda mais significativo", afirmou.

A formação foi conduzida pela equipe do A TARDE Educação, representada pela pedagoga Emilly Figueiredo e pela coordenadora pedagógica Márcia Firmino.