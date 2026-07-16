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EDUCAÇÃO

Páginas de Aprendizado reúne educadores em Camamu

Formação abordou metodologias para alfabetização e a produção textual nas escolas

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Professores participam da formação do projeto Páginas de Aprendizado, em Camamu
Professores participam da formação do projeto Páginas de Aprendizado, em Camamu - Foto: Arquivo pessoal

Professores da rede municipal de ensino de Camamu, no baixo sul da Bahia, participaram, nesta quarta-feira, 16, da formação do Projeto 'Páginas de Aprendizado', realizada no Centro Integrado Miguel Barros. A iniciativa é da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), por meio do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

Para a secretária municipal de Educação, Esporte e Cultura de Camamu, Lidiane Rocha, investir na formação continuada é um dos pilares para garantir uma educação de qualidade e conectada à realidade dos estudantes.

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"A formação continuada é essencial para o desenvolvimento dos docentes da rede. Ela permite a atualização de metodologias de ensino, adaptação de novas tecnologias e o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas. Na nossa rede, realizamos formações constantemente e aproveitamos esses momentos para fortalecer também a valorização da cultura e da identidade do nosso território".

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Segundo a titular da pasta, a rede desenvolve ações voltadas às comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas, estabelecendo uma conexão entre a prática pedagógica e as vivências culturais dos estudantes. "Além disso, existe a integração da família junto à escola para que esse aprendizado seja mais consistente e significativo", acrescentou.

Durante o encontro, os professores discutiram formas de utilizar o jornal, considerando as necessidades de aprendizagem dos estudantes e as transformações provocadas pelas novas tecnologias no ambiente escolar.

A coordenadora pedagógica dos anos iniciais, Michelly Cardoso, destacou que a formação ampliou as possibilidades de organização das práticas docentes.

"A formação proporcionou novas estratégias para planejar, acompanhar e avaliar o uso das tecnologias no âmbito escolar. Esse tipo de formação fortalece a prática docente, amplia o repertório metodológico dos professores e incentiva a troca de experiências entre os participantes, resultando em um ensino mais qualificado e centrado na aprendizagem dos estudantes", disse.

Já a professora Rita de Cássia Sacramento, que leciona no 5º ano da Escola Municipal de Tapuia, ressaltou a importância do debate sobre cidadania digital e da incorporação consciente das tecnologias às atividades em sala de aula.

"Nossos alunos já estão inseridos nesse universo digital. É fundamental trabalharmos também a cidadania digital e mostrar que toda ação na internet tem consequências. Acredito que o maior impacto será integrar essas tecnologias ao cotidiano escolar, aproveitando as habilidades que os estudantes já possuem para tornar o processo de aprendizagem ainda mais significativo", afirmou.

A formação foi conduzida pela equipe do A TARDE Educação, representada pela pedagoga Emilly Figueiredo e pela coordenadora pedagógica Márcia Firmino.

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