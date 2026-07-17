Camaçari será piloto de programa de educação ambiental

O programa Caminho Sustentável, desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), será implantado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, como projeto-piloto voltado à educação ambiental de estudantes e professores da rede municipal de ensino.

A proposta foi apresentada nesta semana à Prefeitura de Camaçari durante reunião que contou com a participação do conselheiro do TCE/AM, Júlio Pinheiro; o prefeito Luiz Caetano; o presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB), conselheiro Inaldo Araújo; e do presidente em exercício do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) e da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), conselheiro Nelson Pellegrino.

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O programa reúne formação de professores, produção de material didático, atividades presenciais e ensino a distância para fortalecer a educação ambiental no cotidiano das escolas públicas. A expectativa é que a experiência desenvolvida em Camaçari se torne referência e possa ser replicada em outros municípios.

Parceria visa fortalecer políticas públicas

Coordenador do projeto e presidente do Comitê Técnico de Meio Ambiente e Sustentabilidade do IRB, o conselheiro Júlio Pinheiro, explicou que o Caminho Sustentável surgiu a partir da experiência do programa Eco Cidadão, criado em 2010, e ampliada posteriormente com o concurso Soluções Sustentáveis, que mobilizou cerca de 200 escolas públicas do Amazonas.

Segundo ele, a iniciativa anterior envolvia milhares de estudantes em atividades presenciais e serviu de base para a criação do novo programa, agora fortalecido com uma plataforma de ensino a distância e conteúdos adaptáveis à realidade de cada município.

O presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Inaldo Araújo, destacou que o Caminho Sustentável representa mais uma iniciativa do IRB voltada ao fortalecimento de políticas públicas por meio da cooperação entre os Tribunais de Contas. Para ele, a receptividade da Prefeitura de Camaçari confirma o potencial da parceria e reforça que o município reúne características estratégicas para sediar a experiência-piloto.

“A receptividade foi excelente e abre caminho para a implantação dessa experiência em Camaçari. Sua diversidade ambiental, econômica e territorial faz do município o cenário ideal para essa iniciativa. A expectativa é que a experiência sirva de referência e seja replicada em diversos municípios brasileiros”, afirmou.

Proposta foi apresentada nesta semana à Prefeitura de Camaçari durante reunião - Foto: William Rocha

Para o presidente em exercício do TCM/BA e da Abracom, conselheiro Nelson Pellegrino, o projeto representa uma nova forma de atuação dos Tribunais de Contas, que, além da fiscalização dos recursos públicos, passaram a estimular a adoção de políticas públicas mais eficientes.

Segundo ele, a escolha de Camaçari considerou fatores como a forte atividade industrial, a diversidade ambiental e os desafios de um município em expansão. “Hoje, os Tribunais de Contas não se limitam a fiscalizar despesas. Também atuam para induzir boas políticas públicas, orientar os gestores e contribuir para que as ações governamentais produzam resultados efetivos para a sociedade”, destacou.

De acordo com o diretor da Escola de Contas Públicas do Amazonas, Alexandre Rivas, o programa foi estruturado para transformar a educação ambiental em uma prática permanente nas escolas. A proposta prevê capacitação específica para professores e incentiva os estudantes a identificar problemas e desenvolver soluções relacionadas ao território onde vivem.

“Queremos que a educação ambiental faça parte do cotidiano escolar, formando estudantes capazes de compreender os desafios do território onde vivem e de participar da construção de soluções sustentáveis”, ressaltou.

O prefeito Luiz Caetano afirmou que a gestão municipal pretende aderir ao programa por compreender que a educação ambiental é fundamental para acompanhar o crescimento do município de forma responsável. “Recebemos um projeto muito importante, que estimula a consciência ambiental entre crianças e adolescentes. Camaçari tem uma forte atividade industrial, extensa faixa litorânea, área rural e vive um momento de expansão econômica. Precisamos preparar as novas gerações para que esse desenvolvimento aconteça com responsabilidade ambiental”, concluiu.

Também participaram da reunião o contador do município, Arthur Anunciação; a secretária de Governo, Ednalva Santana; o secretário de Desenvolvimento Urbano, Rodrigo Nogueira; e o secretário de Educação, Márcio Neves.