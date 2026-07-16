Prefeito de Camaçari celebra marca histórica da BYD no município

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O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), comemorou nesta quinta-feira, 16, a produção do veículo de número 100 mil na fábrica da BYD que fica sediada no município. A montadora que fica sediada na cidade da Região Metropolitana de Salvador também chegou à marca de 5500 funcionários.

“O que estamos vendo é a confirmação de que Camaçari voltou a ser protagonista no desenvolvimento industrial do Brasil. A produção de 100 mil veículos demonstra que a aposta na cidade foi acertada e que estamos criando oportunidades para nossa população”, afirmou o prefeito.

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Caetano também ressaltou a atuação do governador Jerônimo Rodrigues e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para viabilizar a instalação da montadora no município. Segundo ele, o empenho dos governos petistas foi decisivo para transformar o local em um novo polo da indústria automotiva nacional.

“Enquanto muitos trabalhavam para tornar esse projeto realidade, havia quem dissesse que a BYD não viria para Camaçari e até torcesse para que isso não acontecesse. Hoje, a realidade mostra exatamente o contrário. A empresa produz em ritmo acelerado, gera milhares de empregos e impulsiona o desenvolvimento econômico da nossa cidade”, acrescentou ele.