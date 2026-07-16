Tributaristas lançam boutique estratégica em São Paulo

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Foi inaugurado, no último mês de junho, na capital paulista o escritório Ferragut, Piscitelli & Dantas Advocacia. Trata-se de uma banca boutique especializada, com foco em pareceres, consultoria de alta complexidade e contencioso estratégico.

A banca é fruto da união de três tributaristas: Maria Rita Ferragut, Tathiane Piscitelli e Letícia Dantas.

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Desafios da Reforma Tributária

A fundação do escritório acompanha o amadurecimento e a alta demanda gerada pela reforma tributária. Se nos últimos anos o mercado esteve concentrado na formulação das novas normas, o cenário atual exige fôlego para lidar com a transição e a crescente judicialização de disputas.

O foco da nova banca é atuar de forma cirúrgica, servindo inclusive como suporte para casos já em andamento.

"Nosso objetivo é ser um escritório que atue na elaboração de pareceres e second opinions para causas complexas, geralmente conduzidas pelas bancas full-service. Seremos um escritório formado por mulheres experientes e qualificadas", disse Maria Rita Ferragut, uma das fundadoras.

Bagagem

As sócias trazem para a prática a bagagem de sólidas carreiras acadêmicas e profissionais, conectando a teoria jurídica mais avançada às necessidades práticas do mercado em áreas de fronteira, como economia digital, métodos consensuais de solução de conflitos e a interface entre tributação e finanças públicas.

"Nosso desejo de abrir um escritório surgiu da vontade de coordenar demandas de forma personalizada e próxima aos clientes, com disponibilidade para consultoria tributária sofisticada e atuação em contencioso estratégico", afirmou Letícia Dantas, também fundadora.

Maria Rita Ferragut

Com mais de três décadas de destacada atuação no ecossistema jurídico, Maria Rita já liderou a área tributária de escritórios full-service líderes de mercado e foi sócia de bancas de grande porte.

Tathiane Piscitelli

Há mais de 25 anos no mercado tributário, Tathiane é amplamente reconhecida pela produção de notas técnicas e pareceres de alta complexidade em direito tributário e finanças públicas.

Letícia Dantas

Com quase 25 anos de experiência prática, Letícia consolidou sua trajetória coordenando equipes de contencioso e consultivo tributário em renomadas bancas full-service e escritórios especializados de São Paulo.