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MARCO HISTÓRICO

Secretário de Jerônimo celebra mais de 5 mil empregos na BYD

Montadora chinesa alcançou marca de 100 mil veículos produzidos em Camaçari

Redação
Por Redação
Augusto Vasconcelos, secretário da Setre.
Augusto Vasconcelos, secretário da Setre. - Foto: Divulgação

A marca de 100 mil veículos produzidos pela BYD no Complexo Industrial de Camaçari e a geração de mais de 5.500 empregos diretos foram celebradas nesta quinta-feira, 16), pelo secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Augusto Vasconcelos.

O resultado reforça o papel estratégico da fábrica no processo de reindustrialização da Bahia e evidencia o impacto dos investimentos na criação de oportunidades para os trabalhadores baianos.

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Augusto destacou que o crescimento da empresa demonstra a capacidade produtiva da Bahia e o acerto da política de atração de investimentos conduzida pelos governos do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues. Para ele, a expansão da fábrica representa desenvolvimento econômico aliado à geração de emprego e renda.

A força do trabalho está demonstrando a capacidade do nosso povo. Já temos mais de 5.500 empregos gerados, e esse número vai crescer com a expansão da fábrica, que é a segunda maior planta industrial da BYD no mundo, ficando atrás apenas da matriz, na China Augusto Vasconcelos, secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia

Ao destacar o simbolismo da antiga fábrica da Ford transformada em um dos principais polos industriais do país, Augusto enfatizou o impacto social da iniciativa. "Chegamos a 100 mil veículos produzidos na BYD em Camaçari.

É um marco da força da indústria baiana. Quando visito as instalações da BYD, a maior satisfação é receber o abraço dos operários que reconhecem esse novo momento do nosso estado, que melhora a vida das pessoas. Isso nos anima a seguir agindo para avançar nossa economia", concluiu.

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augusto vasconcelos byd camaçari emprego

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