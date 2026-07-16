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CAMAÇARI

BYD promete punir assédio moral e sexual em fábrica de Camaçari

Executivo da BYD afirma que casos de assédio em Camaçari serão investigados com punição de demissão

Jair Mendonça Jr
Por
Segundo Baldy, a empresa adota uma política de tolerância zero para casos de desrespeito aos colaboradores
Segundo Baldy, a empresa adota uma política de tolerância zero para casos de desrespeito aos colaboradores - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

O vice-presidente da BYD, Alexandre Baldy, em entrevista ao A TARDE, comentou nesta quinta-feira, 16, as denúncias de assédio moral e sexual na fábrica da montadora em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O posicionamento ocorreu durante evento realizado na planta industrial.

Segundo Baldy, a empresa adota uma política de tolerância zero para casos de desrespeito aos colaboradores. O executivo afirmou que a montadora não aceita situações de assédio sexual ou moral contra homens e mulheres no ambiente de trabalho.

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"Nós não aceitamos, é inaceitável qualquer tipo de suposta colocação sobre qualquer tipo de assédio moral, assédio sexual, qualquer tipo de desrespeito ao ser humano. Sempre reiteramos essa nossa posição. Todos os casos que possam ser ventilados serão investigados, serão averiguados', afirma Baldy.

De acordo com o vice-presidente, a empresa instaurou procedimentos para investigar as denúncias relatadas. Baldy declarou que, caso as investigações confirmem as irregularidades, os envolvidos serão punidos com o desligamento da companhia.

O evento na fábrica também serviu para a montadora apresentar números sobre a produção de veículos eletrificados e o cronograma de geração de empregos na região.

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