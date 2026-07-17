BRASIL
Fies 2026: inscrições do segundo semestre terminam nesta sexta
Programa oferece financiamento para estudantes de baixa renda
As inscrições para o processo seletivo do segundo semestre de 2026 doFundo de Financiamento Estudantil (Fies) terminam nesta sexta-feira, 17. O programa oferece financiamento para cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior.
Os interessados deverão preencher o formulário disponível na aba Fies do portal único de acesso ao ensino superior, mediante ao login com uma conta Gov.br.
São 75,5 mil vagas disponíveis e podem participar aqueles que tenham feito o Enem a partir de 2010, alcançado a média mínima de 450 pontos nas provas objetivas e nota diferente de zero na redação. A renda familiar atual do aluno deve ser de até três salários mínimos mensais (R$ 4.863).
Os estudantes que forem selecionados só começam a pagar a dívida depois da formatura, com parcelas proporcionais à sua renda.
Fies Social
Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar de até um salário mínimo e meio (R$ 2.421,50), poderão concorrer às vagas do Fies Social.
Nessa modalidade, é possível obter financiamento de até 100% dos encargos educacionais, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC).
Como se inscrever
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet.
- Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior;
- Na aba do Fies, faça o login com uma conta Gov.br;
- Após o acesso, o candidato deverá preencher os dados pessoais solicitados, como CPF e e-mail;
- Por fim, selecione o curso, turno e instituição de ensino que deseja concorrer à vaga.
Resultado
O resultado da chamada única será divulgado no dia 30 de julho. A classificação levará em consideração a nota do Enem, o tipo de vaga, o grupo de preferência e a modalidade de concorrência.
Quem não for pré-selecionado será incluído automaticamente na lista de espera, utilizada para o preenchimento das vagas remanescentes. As convocações dessa etapa ocorrerão entre 7 de agosto e 24 de setembro de 2026.
A ordem de classificação para a pré-seleção seguirá a seguinte ordem, segundo o MEC:
Leia Também:
- Candidatos que não concluíram o ensino superior e nunca tiveram financiamento;
- Candidatos que não concluíram o ensino superior, já tiveram financiamento e o quitaram;
- Candidatos com ensino superior completo e sem financiamento anterior;
- Candidatos com ensino superior completo, que já tiveram financiamento e o quitaram.