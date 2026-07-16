Prefeitura de Camaçari planeja integração econômica com a BYD

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O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, participou nesta quinta-feira, 16, de evento na fábrica da BYD. O gestor municipal abordou o impacto da montadora no polo industrial e detalhou os planos para a conexão da empresa com a rede de serviços local.

O prefeito destacou o processo de instalação da montadora no município. "Muita gente não acreditava que em tão pouco tempo se empregasse 5.500 pessoas, já vai treinando as 6.000 trabalhadoras e trabalhadores aqui na BYD", declarou.

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Sobre a reativação do polo, o gestor afirmou que o objetivo é estabelecer uma relação direta entre o capital industrial e o poder local.

"O desafio nosso é ter cada vez mais essa relação direta, estarmos juntos, para que essa oportunidade e as oportunidades que geram aqui possam ir para a micro e pequena empresa do município", afirmou.

O prefeito mencionou ainda uma agenda programada para novembro, na Itália, com foco em tecnologias para o desenvolvimento urbano.

"Nós somos a cidade que tem o Cimatec, nós somos a cidade que tem uma indústria forte que está revolucionando a indústria automobilística do Brasil", concluiu o gestor.



O prefeito também pontuou a integração do município com a nova cadeia produtiva.

"Nós temos hoje a expressiva marca de 5.500 empregos gerados e a grande maioria dessa mão de obra é baiana de Camaçari e isso tem elevado o patamar da cidade. Nossa expectativa é que a BYD chegue a 20 mil postos de trabalho no estado", declarou Caetano.