Educação financeira nas escolas vai reduzir dívidas entre jovens; entenda

A aprovação, pelo Senado Federal, do projeto de lei que inclui a educação financeira na grade curricular dos ensinos fundamental e médio reacendeu o debate sobre a preparação dos jovens para lidar com o dinheiro. Para especialistas, a medida pode contribuir para reduzir a inadimplência ao formar consumidores mais conscientes antes mesmo do primeiro contato com o crédito.

A proposta estabelece que a educação financeira seja ensinada de forma transversal ao longo da educação básica e, após alterações no Senado, retorna à Câmara dos Deputados antes de seguir para sanção presidencial.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O portal A TARDE conversou com Aline Vieira, especialista da Serasa em educação financeira, que afirmou que o aprendizado na escola tem um papel preventivo.

"Quando o jovem aprende cedo a planejar gastos, entender juros e diferenciar desejo de necessidade, ele chega à vida adulta e ao primeiro acesso ao crédito com mais preparo para tomar decisões conscientes. Isso reduz o risco de que o crédito seja usado de forma impulsiva ou como extensão da renda", afirma.

Os números da Serasa mostram a relevância do tema. De acordo com o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da empresa, entre os brasileiros de 18 a 25 anos, o cartão de crédito concentra 30,7% das dívidas registradas em junho de 2026. Em seguida aparecem os débitos com instituições financeiras (24,8%), serviços (13,2%) e varejo (10,9%).

Para a especialista, o cenário revela que muitos jovens passam a ter acesso ao crédito antes de desenvolver hábitos de planejamento financeiro.



Sem compreender como funcionam o orçamento, os juros e o uso consciente do crédito, muitos acabam recorrendo ao cartão como complemento da renda, aumentando o risco de inadimplência

Conceitos fundamentais

Além do planejamento financeiro, Aline destaca que alguns conceitos são fundamentais em todas as etapas da vida, entre eles:

Planejamento financeiro: aprender a organizar quanto entra e quanto sai, separando despesas essenciais das não essenciais.

Funcionamento dos juros: entender, principalmente, os juros do cartão de crédito, principal causa de inadimplência entre jovens.

Uso consciente do crédito: compreender que o crédito é uma ferramenta financeira, e não uma extensão da renda.

Reserva de emergência: criar o hábito de guardar dinheiro para imprevistos, mesmo que em pequenas quantias.

Histórico e saúde financeira: acompanhar a situação financeira e entender a importância do histórico de crédito ao longo da vida.

A especialista ressalta, no entanto, que a educação financeira não deve ficar restrita ao ambiente escolar. Hábitos como acompanhar regularmente os gastos, evitar compras por impulso, planejar despesas e utilizar o crédito de forma compatível com a renda são fundamentais para manter as finanças equilibradas.

"Quando esses conhecimentos são incorporados desde cedo e colocados em prática no dia a dia, os jovens desenvolvem uma relação mais consciente e saudável com o dinheiro, o que contribui para reduzir a inadimplência no longo prazo", conclui.