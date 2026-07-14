Fisiculturista baiano morre aos 37 anos após passar mal em Alagoinhas

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A causa da morte do fisiculturista Mailson Araújo, de 37 anos, ocorrida na noite desta segunda-feira, 13, em Alagoinhas, na região nordeste da Bahia, ainda é investigada.

Ele faleceu após ter um mal-estar, enquanto caminhava pela Rua Padre Godinho, no bairro Santa Terezinha, nas proximidades da sede do Corpo de Bombeiros Militar.

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Informações preliminares apontam que, logo após o incidente, o atleta foi atendido pelos bombeiros que estavam no local.

Foram feitas manobras de reanimação cardiopulmonar, mas ele não resistiu, apesar dos esforços.

Mailson era bastante reconhecido entre os fisiculturistas baianos, participava de diversas competições e era muito querido em Alagoinhas.

Ele costumava compartilhar a rotina diária de treinos, alimentação, preparação física e cuidados com a saúde em uma rede social, onde acumulava mais de 30 mil seguidores.

Horas antes de passar mal, Mailson publicou o treino de musculação e o atendimento com o fisioterapeuta que o acompanhava. As informações são do Alagonews.