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Caso Gabriel Ganley: laudo revela causa da morte do fisiculturista

Influenciador foi encontrado morto no sábado, 23

Agatha Victoria Reis
Por
Gabriel Ganley
Gabriel Ganley - Foto: Reprodução| Instagram

O fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley, de 22 anos, encontrado morto no último sábado, 23, teve a causa da morte revelada. Segundo atestado de óbito, a morte teria sido causada por uma cardiomiopatia hipertrófica no coração.

A informação foi confirmada pela CNN Brasil, segundo fontes do IML (Instituto Médico Legal). A doença genética afeta o músculo do coração (miocárdio), que se torna anormalmente espesso.

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Sobre a morte

O influenciador, com quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais, teve a causa da morte investigada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

De acordo com a SSP, Gabriel foi localizado caído na cozinha do imóvel por um amigo. Na perícia realizada no local, o caso foi registrado como “morte suspeita - morte súbita” no 42 º DP (Parque São Lucas).

A morte do rapaz foi confirmada pela Integral Médica, empresa de suplementação esportiva da qual ele fazia parte.

"Hoje a dor fala mais alto (...) perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade. Ganley deixou sua marca por onde passou”, disse empresa em nota.

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