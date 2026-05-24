Virgínia passa atriz e vira a 2ª brasileira mais popular do Instagram

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Virgínia Fonseca se tornou a segunda mulher mais seguida do Brasil no Instagram, ultrapassando a atriz Tatá Werneck. A influenciadora ganhou cerca de três milhões de seguidores, segundo o portal Uol, depois do término do relacionamento com Vinícius Júnior, ficando com um total de 56,1 milhões de seguidores.

Virgínia ainda precisaria de mais de 5 milhões de seguidores na rede social para ultrapassar a cantora Anitta, que tem 61,3 milhões. Entre os homens, quem lidera é Neymar, com 233 milhões.

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Entre as celebridades estrangeiras, a mulher mais influente do Instagram é a cantora e atriz Selena Gomez, com 406 milhões. Enquanto isso, Cristiano Ronaldo é o homem com mais seguidores, com 664 milhões.