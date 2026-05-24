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POLÊMICA

Influenciador baiano relata episódio de racismo em resort de luxo

Humorista baiano desabafou nas redes após abordagem de hóspede em hotel de luxo

Beatriz Santos
Por
Influenciador baiano Tiago Souza
Influenciador baiano Tiago Souza - Foto: Reprodução | Redes sociais

O influenciador baiano Tiago Souza relatou, neste sábado, 23, ter sido vítima de racismo durante uma hospedagem em um resort de luxo, onde celebra dois anos de casamento com a influenciadora Sheuba. O humorista compartilhou o episódio nas redes sociais e afirmou ter ficado abalado com a situação.

Segundo Tiago, o caso aconteceu enquanto ele caminhava em direção ao quarto do hotel. O influenciador contou que foi abordado por um homem branco, aparentemente embriagado, que presumiu que ele trabalhava no local.

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“Estava indo para o quarto e tinha um cara de 50/60 anos branco. Ele, bêbado, parou, olhou para mim e disse: ‘Você que é o DJ é?’”, contou o influenciador.

Tiago afirmou que respondeu negativamente, mas o homem insistiu em perguntar qual seria sua função dentro do resort. Em seguida, o humorista explicou que era comediante. “Respondi ‘não’ e ele questionou novamente o que eu era, expliquei que era comediante”, relatou.

De acordo com o influenciador, os próprios amigos do homem perceberam o constrangimento causado pela situação e tentaram interromper a abordagem.

Após o episódio, Tiago usou os stories do Instagram para refletir sobre o que classificou como um exemplo de racismo estrutural.

O humorista afirmou que muitas pessoas poderiam enxergar a situação apenas como uma pergunta comum, sem compreender o contexto por trás da abordagem. “Muita gente vai achar que foi só uma pergunta, mas é maior do que isso”, desabafou.

Na sequência, o influenciador comentou que ficou sem reação no momento e destacou como pessoas negras acabam sendo frequentemente associadas a funções de serviço em determinados ambientes.

“Eu estou arrumado, de óculos. Normalmente, quem anda aqui todo arrumado, sendo preto, é porque vai trabalhar”, afirmou.

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Tags

entretenimento

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