Influenciador baiano relata episódio de racismo em resort de luxo

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O influenciador baiano Tiago Souza relatou, neste sábado, 23, ter sido vítima de racismo durante uma hospedagem em um resort de luxo, onde celebra dois anos de casamento com a influenciadora Sheuba. O humorista compartilhou o episódio nas redes sociais e afirmou ter ficado abalado com a situação.

Segundo Tiago, o caso aconteceu enquanto ele caminhava em direção ao quarto do hotel. O influenciador contou que foi abordado por um homem branco, aparentemente embriagado, que presumiu que ele trabalhava no local.

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“Estava indo para o quarto e tinha um cara de 50/60 anos branco. Ele, bêbado, parou, olhou para mim e disse: ‘Você que é o DJ é?’”, contou o influenciador.



Tiago afirmou que respondeu negativamente, mas o homem insistiu em perguntar qual seria sua função dentro do resort. Em seguida, o humorista explicou que era comediante. “Respondi ‘não’ e ele questionou novamente o que eu era, expliquei que era comediante”, relatou.

De acordo com o influenciador, os próprios amigos do homem perceberam o constrangimento causado pela situação e tentaram interromper a abordagem.

Após o episódio, Tiago usou os stories do Instagram para refletir sobre o que classificou como um exemplo de racismo estrutural.

O humorista afirmou que muitas pessoas poderiam enxergar a situação apenas como uma pergunta comum, sem compreender o contexto por trás da abordagem. “Muita gente vai achar que foi só uma pergunta, mas é maior do que isso”, desabafou.

Na sequência, o influenciador comentou que ficou sem reação no momento e destacou como pessoas negras acabam sendo frequentemente associadas a funções de serviço em determinados ambientes.

“Eu estou arrumado, de óculos. Normalmente, quem anda aqui todo arrumado, sendo preto, é porque vai trabalhar”, afirmou.