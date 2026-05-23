Mel Maia presta homenagem a Gabriel Ganley e expõe relação antiga

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Mel Maia usou suas redes sociais para se despedir de Gabriel Ganley neste sábado, 23. Em seu perfil do Instagram, a atriz prestou uma última homenagem ao fisiculturista de 22 anos, que foi encontrado morto em seu apartamento.

Na publicação, a artista contou que conheceu o rapaz na escola, ainda na infância, e sempre admirou a força e perseverança dele, que já sonhava em ser fisiculturista desde pequeno.

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“Ele foi uma das poucas pessoas que segurou a minha mão na época da escola. Quando nem todo mundo queria estar por perto, ele ficou. Foi meu amigo de verdade, até o final”, escreveu ela.

“Desde adolescente, ele já era diferente. Esforçado, focado e sonhador. Falava sobre ser fisiculturista com uma certeza que pouca gente entendia, mas nunca quis atalhos. Queria construir tudo sozinho, do jeito dele”, completou.

Por fim, Mel Maia garantiu que Gabriel fará muita falta para aqueles que o amam. “Você realizou seu sonho de infância. Obrigada por ter ficado quando ninguém mais ficou. Você vai fazer muita falta”.