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INVESTIGAÇÃO

Polícia investiga morte do fisiculturista Gabriel Ganley como suspeita

Influenciador de 22 anos foi encontrado caído na cozinha do apartamento onde morava

Beatriz Santos
Por
Gabriel Ganley foi localizado caído na cozinha do imóvel por um amigo
Gabriel Ganley foi localizado caído na cozinha do imóvel por um amigo - Foto: Reprodução | Instagram

A morte do atleta de fisiculturismo e influenciador Gabriel Ganley, de 22 anos, está sendo investigada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo como suspeita. O jovem foi encontrado morto na manhã deste sábado, 23, dentro do apartamento onde morava.

Segundo a SSP, Gabriel foi localizado caído na cozinha do imóvel por um amigo. Uma perícia foi realizada no local e o caso acabou registrado como "morte suspeita - morte súbita" no 42º DP (Parque São Lucas).

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Em nota, a pasta afirmou que "não foram encontrados sinais aparentes de violência no local".

Morte gerou comoção nas redes sociais

A confirmação da morte provocou forte repercussão entre fãs, influenciadores e nomes do fisiculturismo nas redes sociais.

Gabriel Ganley acumulava mais de um milhão e meio de seguidores e era conhecido principalmente entre o público jovem por compartilhar vídeos sobre rotina de treinos, alimentação e preparação física.

Carioca, o atleta também era chamado de "bebêzinho" pelos seguidores. Antes da carreira como influenciador digital, Gabriel chegou a cursar Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Atleta se preparava para competição nacional

Atualmente, Gabriel Ganley estava em preparação para disputar o Musclecontest Brasil, campeonato marcado para julho, em Curitiba, no Paraná.

A morte do influenciador foi confirmada oficialmente pela Integral Médica, empresa de suplementação esportiva da qual ele fazia parte.

Empresa lamentou morte do influenciador

Em nota divulgada nas redes sociais, a Integral Médica lamentou a morte do atleta.

"Hoje a dor fala mais alto (...) perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade. Ganley deixou sua marca por onde passou. Seu carisma, sua presença e sua paixão pela vida permanecerão vivos nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao lado", diz um trecho da nota.

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Tags

entretenimento Gabriel Ganley

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