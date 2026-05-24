Polícia investiga morte do fisiculturista Gabriel Ganley como suspeita

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A morte do atleta de fisiculturismo e influenciador Gabriel Ganley, de 22 anos, está sendo investigada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo como suspeita. O jovem foi encontrado morto na manhã deste sábado, 23, dentro do apartamento onde morava.

Segundo a SSP, Gabriel foi localizado caído na cozinha do imóvel por um amigo. Uma perícia foi realizada no local e o caso acabou registrado como "morte suspeita - morte súbita" no 42º DP (Parque São Lucas).

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Em nota, a pasta afirmou que "não foram encontrados sinais aparentes de violência no local".



Morte gerou comoção nas redes sociais

A confirmação da morte provocou forte repercussão entre fãs, influenciadores e nomes do fisiculturismo nas redes sociais.

Gabriel Ganley acumulava mais de um milhão e meio de seguidores e era conhecido principalmente entre o público jovem por compartilhar vídeos sobre rotina de treinos, alimentação e preparação física.

Carioca, o atleta também era chamado de "bebêzinho" pelos seguidores. Antes da carreira como influenciador digital, Gabriel chegou a cursar Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Atleta se preparava para competição nacional

Atualmente, Gabriel Ganley estava em preparação para disputar o Musclecontest Brasil, campeonato marcado para julho, em Curitiba, no Paraná.

A morte do influenciador foi confirmada oficialmente pela Integral Médica, empresa de suplementação esportiva da qual ele fazia parte.

Empresa lamentou morte do influenciador

Em nota divulgada nas redes sociais, a Integral Médica lamentou a morte do atleta.

"Hoje a dor fala mais alto (...) perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade. Ganley deixou sua marca por onde passou. Seu carisma, sua presença e sua paixão pela vida permanecerão vivos nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao lado", diz um trecho da nota.