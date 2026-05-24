Ex-BBB revela desejo de voltar ao reality show; confira

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A vitória da veterana Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26, encerrado em abril deste ano, despertou o interesse de 'velhos conhecidos' do programa. Sucesso no BBB 7 ao lado de Diego Alemão, Íris Stefanelli revelou o desejo de retornar para a 'casa mais vigiada do país'.

Em resposta a uma caixa de perguntas nas redes sociais, Siri, como ficou conhecida, afirmou que, caso seja convidada para participar do BBB 27, vai "causar" dentro da casa. Ela ainda revelou ser fã de Ana Paula.

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"Olha aqui, Rede Globo, ano que vem quem vai causar aí sou eu", disparou Siri, que continuou.

"Estamos comentando o quanto que essa mulher está milionária, Brasil! Essa mulher (Ana Paula) já ganhou rios de dinheiro [...] Imagina você ganhar seis milhões e mais vinte milhões em campanha. E eu carregando sacola. Eu não sabia que o prêmio era seis milhões! Se eu soubesse, eu teria me convidado", brincou a ex-BBB.

Triângulo e paredão polêmico

Íris protagonizou uma das histórias mais lembradas dentro do BBB, ao se envolver em um triângulo amoroso com Diego Alemão, que se consagrou vencedor da sétima edição do reality, e Fani Pacheco.

Ela teve como Alberto, que esteve no BBB 26, como seu algoz dentro do jogo. 'Cowboy', como é chamado, tramou o paredão entre Siri e Alemão, que resultou na sua eliminação.