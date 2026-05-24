Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

ENTRETENIMENTO

Ex-BBB revela desejo de voltar ao reality show; confira

'Sister' ainda rasgou elogios a Ana Paula Renault

Cássio Moreira
Por
Ex-sister pede para voltar ao BBB
Ex-sister pede para voltar ao BBB - Foto: Reprodução | TV Globo

A vitória da veterana Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26, encerrado em abril deste ano, despertou o interesse de 'velhos conhecidos' do programa. Sucesso no BBB 7 ao lado de Diego Alemão, Íris Stefanelli revelou o desejo de retornar para a 'casa mais vigiada do país'.

Em resposta a uma caixa de perguntas nas redes sociais, Siri, como ficou conhecida, afirmou que, caso seja convidada para participar do BBB 27, vai "causar" dentro da casa. Ela ainda revelou ser fã de Ana Paula.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Olha aqui, Rede Globo, ano que vem quem vai causar aí sou eu", disparou Siri, que continuou.

Leia Também:

POLÊMICA

Influenciador baiano relata episódio de racismo em resort de luxo
Influenciador baiano relata episódio de racismo em resort de luxo imagem

INVESTIGAÇÃO

Polícia investiga morte do fisiculturista Gabriel Ganley como suspeita
Polícia investiga morte do fisiculturista Gabriel Ganley como suspeita imagem

LUTO

Fisiculturista e influencer brasileiro morre aos 22 anos de idade
Fisiculturista e influencer brasileiro morre aos 22 anos de idade imagem

"Estamos comentando o quanto que essa mulher está milionária, Brasil! Essa mulher (Ana Paula) já ganhou rios de dinheiro [...] Imagina você ganhar seis milhões e mais vinte milhões em campanha. E eu carregando sacola. Eu não sabia que o prêmio era seis milhões! Se eu soubesse, eu teria me convidado", brincou a ex-BBB.

Triângulo e paredão polêmico

Íris protagonizou uma das histórias mais lembradas dentro do BBB, ao se envolver em um triângulo amoroso com Diego Alemão, que se consagrou vencedor da sétima edição do reality, e Fani Pacheco.

Ela teve como Alberto, que esteve no BBB 26, como seu algoz dentro do jogo. 'Cowboy', como é chamado, tramou o paredão entre Siri e Alemão, que resultou na sua eliminação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Big Brother

Relacionadas

Mais lidas