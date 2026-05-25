Vídeo: Luana Piovani critica Luciano Huck, Neymar e Virgínia

A atriz Luana Piovani envolveu-se em uma nova polêmica nesta segunda-feira, 25, ao fazer duras críticas ao apresentador Luciano Huck, ao jogador Neymar Jr. e à influenciadora digital Virgínia Fonseca em suas redes sociais.

Em uma sequência de vídeos, a artista afirmou que os três fazem parte do mesmo círculo de pessoas influentes e responsabilizou o público brasileiro por conceder fama e poder a eles.

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O início do desabafo

Luana iniciou suas declarações utilizando o ditado popular “o peixe morre pela boca” para sugerir que diversas figuras públicas acabam se prejudicando por suas próprias atitudes e falas.



“Oi, gente, tudo bem? Vim aqui só lembrá-los que peixe morre pela boca. A gente deveria criar um ditado também para falar sobre os que não conseguem enxergar, entender o que o peixe falou para morrer pela boca”, refletiu a atriz em seus stories.

Alfinetadas em Neymar e Virgínia Fonseca

Na sequência, ela criticou o atacante Neymar Jr. por ter publicado a propaganda de uma plataforma de apostas esportivas (bets) logo após ser convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Segundo Luana, o atleta demonstrou desconexão com a relevância do momento esportivo.

Logo após, a atriz direcionou suas críticas a Virgínia Fonseca, ironizando a repercussão de um vídeo recente em que a influenciadora aparece beijando um macaco.



“Aí a loura brasileira, a grande ídola do Brasil, a dona do Brasil atualmente, namora um grande jogador de futebol negro e faz o quê? Beija um macaco na boca e diz ‘que pegada’. Parabéns, ‘Brasilzão’, olha as coisas incríveis que você anda produzindo”, disparou.

Críticas a Luciano Huck e ao Bolsa Família

O apresentador Luciano Huck também entrou na mira de Luana Piovani após a repercussão de suas recentes declarações sobre o Bolsa Família. Durante um evento corporativo, Huck afirmou que o programa social não é capaz de “quebrar o ciclo da pobreza” e declarou que alguns beneficiários “criam atalhos” para continuarem enquadrados no auxílio governamental.

Ao comentar o episódio, Luana acusou o apresentador de adotar discursos contraditórios a depender do ambiente em que se encontra:



“Aí a gente tem um apresentador de televisão que enche a burra de dinheiro, para não dizer outra coisa, vendendo também bet para tirar o teu dinheiro, porque no dele ninguém toca. E ele faz o favor de ter um discurso no programa e ter outro discurso quando está com os amigos bilionários dele. É bom que o quê? O peixe morre pela boca.”

Ela completou apontando a proximidade entre os citados: “Agora, o que eu quero dizer com tudo isso? Que essa galera, gente, é tudo amiga, viu? O apresentador é amigo da influencer, que é amiga do jogador. É tudo saco da mesma farinha. Vocês estão entendendo, gente, que é tudo farinha do mesmo saco?”.

Responsabilidade do público brasileiro

Para encerrar o desabafo, Luana Piovani atribuiu ao público a responsabilidade por transformar essas personalidades em figuras intocáveis, criticando quem consome seus conteúdos, programas de televisão e campanhas publicitárias.

“Aí vocês vêm posar de indignados para mim? Vocês é que fazem essas pessoas poderosas. Por que o dono do domingo brasileiro vocês ainda assistem? Então, gente, é isso aí. Tudo amigo. Deolane também, os MCs lavadores de dinheiro também, tem jantar, reunião… Depois vocês vêm reclamar. Um absurdo são vocês, que dão poder para essa gente”, finalizou a atriz.