Neymar vai às lágrimas após convocação para Copa: "Chorei por horas"

De volta à Seleção Brasileira após um longo período afastado, Neymar não escondeu a emoção ao comentar sua convocação para a Copa do Mundo. Em entrevista concedida à Santos TV, o camisa 10 falou sobre o significado do retorno e relembrou o caminho percorrido até voltar a vestir a amarelinha.



O atacante destacou a identificação com o Santos neste momento da carreira e revelou o sentimento especial vivido desde sua volta ao futebol brasileiro. “Dizer que para mim, sempre falei para vocês quando voltei, aqui me sinto em casa. É algo que é difícil explicar”, afirmou.



Emocionado, Neymar ressaltou que a convocação representa muito mais do que uma conquista pessoal. Segundo o jogador, o momento também pertence às pessoas que estiveram ao seu lado durante todo o processo de recuperação física e retomada dentro dos gramados.



“Quero agradecer a todos. Minha convocação não foi só para mim, foi para todos que fazem parte do processo, todos que estiveram comigo em campo, fora, cuidando da segurança, do nosso corpo, da nossa comida”, disse.



O craque ainda revelou que se emocionou intensamente após ouvir seu nome entre os convocados por Carlo Ancelotti.

Chorei por várias horas, não foi fácil chegar até aqui. Depois do meu nome anunciado, você sabe que valeu a pena passar por cima de tudo, aguentar o esforço Neymar - craque do Santos e do Brasil

Na reta final da entrevista, Neymar agradeceu o carinho recebido dos torcedores ao longo da carreira e demonstrou confiança no futuro da Seleção Brasileira na busca pelo hexacampeonato mundial.



“Obrigado pelo apoio, por acreditarem sempre em mim. Estou aqui para agradecer o apoio durante toda a minha carreira. Tamo junto nesse Brasil que vai rumo ao hexa", comentou.



Convocado para disputar sua quarta Copa do Mundo, Neymar retorna à Seleção após ficar afastado desde outubro de 2023. Agora, o atacante terá de disputar posição na equipe comandada por Carlo Ancelotti.



Após anunciar a lista de convocados, o treinador italiano evitou garantir vaga entre os titulares e deixou claro que o espaço na equipe será definido ao longo dos treinamentos.