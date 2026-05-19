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CRISE!

Jogador convocado por Carlo Ancelotti é afastado de clube brasileiro

Pedido inusitado irritou comissão técnica e diretoria de time da Série A do Brasileirão

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Carlo Ancelotti em treino pela Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti em treino pela Seleção Brasileira - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

Convocado nesta segunda-feira, 19, por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, o volante Danilo foi afastado de todas as atividades do Botafogo e não será relacionado para os próximos jogos do clube carioca até que o futuro do jogador seja resolvido.

O jogador passou por um desgaste com a diretoria alvinegra após pedir ao técnico Franclim Carvalho para não entrar em campo contra o Corinthians, em jogo no dia seguinte. O pedido não caiu bem na comissão técnica do Botafogo e o atleta chegou a ser cortado horas antes da bola rolar no Nilton Santos.

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Danilo teria mais três jogos a disputar antes da parada no calendário para a Copa do Mundo, e, com 12 partidas pelo Brasileirão nesta temporada, não poderá atuar no torneio por outra equipe se entrar em campo mais uma vez. O novo limite de confrontos para evitar transferências internas é de 13 jogos.

Danilo, meio-campista do Botafogo
Danilo, meio-campista do Botafogo - Foto: Vitor Silva | Botafogo

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A prioridade do volante, contudo, é retornar para Europa em um time que dispute títulos. A possibilidade é vista como grande pelo estafe do atleta, mas tudo vai depender de possíveis atuações de destaque na Copa do Mundo pelo Brasil. A transferência para um time brasileiro, neste momento, é cogitada.

Clube que revelou Danilo, o Palmeiras é visto como a primeira opção para o volante, e a presidente Leila Pereira é a principal entusiasta da contratação. Pelo poderio financeiro e técnico semelhantes, o Flamengo também não é descartado pelas pessoas próximas ao jogador.

Antes da parada para a Copa do Mundo, Danilo enfrenta São Paulo e Bahia pelo Brasileirão, além de mais dois jogos pela Sul-Americana — diante de Independiente Petrolero e Caracas.

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Brasileirão Copa do Mundo 2026

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