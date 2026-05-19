É CAMPEÃO!
Após 22 anos de jejum, Arsenal supera o Man City e é campeão inglês
Equipe londrina não conquistava a Premier League desde 2003/04
Após 22 anos de jejum, acabou a espera. Nesta terça-feira, 19, o Arsenal FC se sagrou campeão inglês pela 14ª vez em sua gloriosa história. Os Gunners não conquistavam a Premier League desde 2003/04, quando Thierry Henry e companhia levaram o título invicto.
A conquista foi confirmada com uma rodada de antecedência, após o tropeço do Manchester City diante do Bournemouth. Com o resultado do concorrente, o Arsenal não pode ser mais alcançado na liderança depois de derrotar o Burnley por 1 a 0, na última segunda-feira, 18, no Emirates Stadium.
Vale lembrar que o time londrino conta com dois brasileiros no elenco: os atacantes Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, além do zagueiro Gabriel Magalhães. Convocados por Carlo Ancelotti, os dois últimos representam a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.
Já campeão, o Arsenal ainda enfrenta o Crystal Palace na 38ª rodada do Campeonato Inglês, que tem todos os 10 jogos marcados para 12h do próximo domingo, 24.
Quando o Arsenal levanta a taça?
A equipe comandada por Mikel Arteta levanta a taça no Selhurst Park, estádio também localizado na capital inglesa, no domingo.