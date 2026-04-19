Em duelo direto, Manchester City supera Arsenal e depende só de si pelo título

Partida teve equilíbrio, mas eficiência do City fez a diferença no segundo tempo - Foto: DARREN STAPLES / AFP

O Manchester City deu um passo importante na disputa pelo título da Premier League ao vencer o Arsenal por 2 a 1, neste domingo, 19, no Etihad Stadium, pela 33ª rodada. Em um confronto direto na parte de cima da tabela, o time comandado por Pep Guardiola contou com brilho de Haaland e um erro decisivo de Donnarumma para sair com os três pontos e ganhar força na corrida pelo troféu.

Com o resultado, o City passa a depender apenas de si para assumir a liderança, já que ainda tem um jogo atrasado a disputar. Já o Arsenal, que entrou em campo na ponta da tabela, desperdiça a chance de ampliar a vantagem e vê a pressão aumentar na reta final da competição.

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Jogo começa intenso e com erros decisivos

A partida começou em ritmo acelerado, refletindo a importância do confronto. O City, que precisava da vitória para seguir vivo na disputa, tomou a iniciativa e passou a controlar as ações ofensivas nos primeiros minutos, criando as melhores oportunidades.

Mesmo com o domínio territorial dos donos da casa, as duas equipes encontravam dificuldades na saída de bola. O Arsenal tentava equilibrar o jogo com uma linha defensiva mais avançada, buscando neutralizar as investidas do adversário.

Aos 15 minutos, a pressão do City surtiu efeito. Cherki venceu a marcação de Gabriel Magalhães e abriu o placar, colocando os mandantes em vantagem. A resposta do Arsenal, no entanto, veio rapidamente, e em um lance improvável. Donnarumma falhou de forma incomum com os pés e acabou entregando a bola para Havertz, que só teve o trabalho de empurrar para o gol e deixar tudo igual.

Após o empate, o Arsenal cresceu, principalmente em jogadas de bola parada, enquanto o City tentava retomar o controle. O equilíbrio marcou o restante do primeiro tempo, que terminou empatado.

Haaland decide e clima esquenta

Na volta do intervalo, o nível de intensidade se manteve alto. O jogo seguiu aberto até que, aos 19 minutos, Haaland apareceu para decidir. O atacante aproveitou uma nova falha de Gabriel Magalhães na marcação e finalizou com força para recolocar o City em vantagem.

O gol aumentou a tensão dentro de campo, especialmente nas disputas entre Haaland e Gabriel. Em um dos lances, o defensor brasileiro chegou a rasgar a camisa do atacante norueguês. Nos minutos finais, os dois voltaram a se desentender, em uma situação que gerou reação do técnico Guardiola à beira do gramado.

Pressão final não evita derrota

Precisando do resultado, o Arsenal tentou pressionar nos minutos finais, avançando suas linhas e buscando o empate. Apesar do esforço, a equipe não conseguiu transformar o volume ofensivo em chances claras de gol.

Com o apito final, o Manchester City confirmou a vitória em casa e se fortaleceu na luta pelo título. Já o Arsenal deixa o campo com um resultado que complica sua situação na liderança.