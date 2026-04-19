R$746 a cada 15 minutos: transporte na Copa é mais caro que ingresso

A Copa do Mundo de 2026 acontecerá nos Estados Unidos, no Canadá e no México - Foto: Reprodução I Instagram

Assistir uma Copa do Mundo é, por si só, muito caro - mas a Copa de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, terá um custo que se destaca. O preço pago para chegar aos estádios pode ser tão alto ou até maior do que o próprio ingresso.

Um dos casos mais emblemáticos envolve o MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco de oito jogos do Mundial, incluindo a final e a estreia do Brasil contra o Marrocos. Para sair de Manhattan até o estádio, uma viagem de cerca de 15 minutos a partir da Penn Station, o torcedor poderá pagar até US$ 150 (cerca de R$ 746) pelo trajeto de ida e volta.

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O valor representa quase 12 vezes o preço habitual da passagem, que gira em torno de US$ 12,90. O problema não se restringe a Nova Jersey. Em Boston, por exemplo, ônibus expressos até o Gillette Stadium devem custar cerca de US$ 95 por trajeto.

A situação contrasta muito com a última edição da Copa do Mundo, em 2022, no Catar, onde torcedores com ingresso tinham acesso gratuito ao transporte público durante os jogos.



A tarifa será aplicada pela NJ Transit, responsável pelo transporte na região. O presidente da empresa, Kris Kolluri, justificou o aumento afirmando que a medida busca cobrir custos operacionais.

Segundo ele, a companhia planeja investir US$ 62 milhões no esquema de transporte durante a Copa, mas recebeu apenas US$ 14 milhões em apoio externo.

E de carro?

Para quem optar por ir de carro, o cenário também não é animador. As vagas serão limitadas, e os preços começam em US$ 225 (cerca de R$ 1.100), segundo o aplicativo JustPark. Há poucas opções dentro do estádio, restritas principalmente a pessoas com deficiência, e alternativas em centros comerciais próximos.

O aumento das tarifas abriu um embate entre autoridades locais e a FIFA. A governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, criticou a entidade, afirmando que a FIFA "não investiu um centavo sequer no transporte de torcedores" e defendendo que a organização deveria arcar com os custos.

O senador Chuck Schumer reforçou a cobrança, sugerindo que a entidade assumisse a conta do deslocamento até os estádios.

Do outro lado, o diretor de operações da Copa, Heimo Schirgi, rebateu dizendo que exigir que a FIFA absorva esses custos é algo "sem precedentes". A entidade também destacou que outras cidades-sede, como Los Angeles, Dallas e Houston, não terão aumentos tão drásticos nas tarifas.

Ingressos caríssimos

Além do transporte, os preços dos ingressos também dispararam. Segundo a organização Football Supporters Europe, entradas para a final começam em US$ 4.185, mais de sete vezes o valor mínimo da decisão da Copa de 2022, no Catar.

No mercado de revenda, os números são ainda mais extremos: há registros de ingressos sendo ofertados por até US$ 190 mil (cerca de R$ 945 mil).