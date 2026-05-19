Veja o hotel milionário escolhido pela Seleção Brasileira para a Copa

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu onde a Seleção Brasileira vai ficar hospedada durante a Copa do Mundo de 2026. O escolhido foi o The Ridge Hotel, um hotel de alto padrão localizado na região de Basking Ridge, em Nova Jersey, a menos de uma hora de Nova York.

A hospedagem servirá como base oficial da delegação brasileira durante toda a competição e foi escolhida pela CBF por reunir fatores considerados fundamentais nos bastidores da Copa: privacidade, conforto, segurança e logística.

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Escolha foi estratégica para evitar desgaste

O hotel fica a cerca de 15 minutos do centro de treinamento da Seleção e aproximadamente 30 minutos do MetLife Stadium, palco da estreia do Brasil contra o Marrocos, marcada para o dia 13 de junho.

Segundo a CBF, a localização pesou diretamente na decisão. A entidade buscava um lugar que reduzisse o desgaste com deslocamentos e também diminuísse impactos relacionados ao fuso horário durante o torneio.

No ano passado, integrantes do departamento de seleções visitaram cidades como Orlando, Seattle, Portland, Dallas, Nashville, Boston, Kansas City, San Diego e Los Angeles antes da definição final.

O gerente geral das seleções masculinas da CBF, Cícero Souza, explicou que a região de Nova York e Nova Jersey apresentou as melhores condições em fatores considerados decisivos para o desempenho esportivo.

Como é o hotel da Seleção



Apesar do nome tradicional, o The Ridge funciona como um hotel corporativo ligado à empresa de telecomunicações Verizon, que possui uma grande estrutura operacional ao lado do local.

Isso faz com que o acesso ao hotel seja mais controlado do que em hospedagens convencionais, algo visto pela CBF como essencial para preservar a privacidade da delegação durante a competição.

Ao todo, o espaço possui 171 quartos com decoração minimalista e moderna. O hotel foi reinaugurado em 2018 após uma grande reforma conduzida pela empresa de arquitetura Gensler.

As mudanças atingiram áreas como lobby, lounge, academia, biblioteca e espaços voltados para reuniões e eventos.

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Natureza inspirou o projeto do local



O projeto de renovação buscou inspiração na paisagem natural de Basking Ridge. Elementos como madeira de carvalho, bronze envelhecido, latão polido e tapetes artesanais passaram a fazer parte da identidade visual do hotel.

Além disso, o local possui 29 salas voltadas para reuniões corporativas e eventos.

Durante a Copa, toda a estrutura ficará reservada exclusivamente para os jogadores, comissão técnica e integrantes da delegação brasileira.

Onde a Seleção vai treinar

Os treinamentos do Brasil acontecerão no Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, também em Nova Jersey.

O espaço pertence ao clube New York Red Bulls e conta com campos de treinamento, academia, vestiários e áreas administrativas.

Já a delegação do Marrocos utilizará as instalações da The Pingry School, escola que possui um campus de 77 hectares e centro esportivo próprio.

Região escolhida é conhecida pelo alto padrão

Basking Ridge pertence ao município de Bernards, no condado de Somerset, e é conhecida por reunir áreas residenciais de luxo, muito verde e forte presença empresarial.

A comunidade fica a cerca de 50 quilômetros de Nova York e concentra centros corporativos, propriedades amplas e espaços voltados para conferências e eventos empresariais.