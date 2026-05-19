Goleiro do Flamengo é chamado de surpresa para elenco do Brasil na Copa do Mundo

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira, 18, os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. No entanto, a lista de jogadores que vai compor o elenco brasileiro no mundial que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá terá 27 jogadores, com um goleiro do Flamengo como surpresa.

Ancelotti e o preparador de goleiros da seleção, Taffarel (goleiro titular no tetra), decidiram chamar Léo Nannetti, de 18 anos, como mais um nome para o grupo. O goleiro do Flamengo será o quarto da posição no elenco e fará parte dos treinamentos junto com Alisson, Ederson e Weverton.

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"O goleiro Léo Nannetti, de 18 anos, foi chamado pela comissão técnica da Seleção Brasileira para os treinos durante a Copa do Mundo de 2026 e participará de toda a preparação da equipe nacional até o fim da participação do Brasil no torneio", informou o Flamengo por meio de nota oficial.

Pode 27 jogadores?

Apesar de fazer parte dos treinos da Seleção Brasileira durante toda a Copa do Mundo, Léo Nannetti não poderá jogar as partidas, já que não estará oficialmente inscrito na competição. Ele será somente um quarto goleiro permitido pela FIFA para completar os treinamentos.

A regra da Copa do Mundo permite convocar um novo goleiro em caso de lesão dos três convocados a qualquer momento, mas essa substituição pode acontecer somente dentro da lista de 55 nomes enviada pela CBF à FIFA. Ou seja, em caso de corte de goleiro, as opções de Ancelotti seriam Hugo Souza ou Bento.

Já entre jogadores de linha, uma troca por lesão só pode acontecer em até 24 horas antes da estreia na competição. Também só é permitida a troca por jogadores que estejam na lista de 55 nomes.

Quem é Léo Nannetti?

Cria das categorias de base do Flamengo desde os oito anos de idade, Léo Nannetti soma mais de 300 jogos pelo clube. O goleiro de 1,93m já vinha sendo observado de perto pela comissão técnica da Seleção e acumula convocações para as categorias de base.

Considerado uma joia do Flamengo e cotado como goleiro de seleção nos próximos anos, ele estreou na equipe principal do Rubro-Negro neste ano, quando disputou três partidas no Campeonato Carioca.