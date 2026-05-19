Resposta? Jogadores esquecidos por Ancelotti brilham na Premier League

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Uma ausência na Copa do Mundo pode gerar um baque para qualquer jogador que teve expectativas de estar na convocação final de sua seleção, mas a competitividade da Premier League não permitiu nenhum efeito negativo para Richarlison e Andrey Santos.

Pela penúltima rodada do Campeonato Inglês, os dois jogadores que ficaram de fora da lista do técnico Carlo Ancelotti balançaram as redes na vitória do Chelsea sobre o Tottenham.

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Nesta terça-feira, 19, os Blues venceram o Spurs por 2 a 1 e complicaram a vida do Tottenham na luta contra o rebaixamento. O argentino Enzo Fernández abriu o placar e Andrey ampliou na segunda etapa, com Richarlison diminuindo o resultado minutos depois.

Concorrência na Seleção

Andrey Santos em treino pela Seleção Brasileira - Foto: Divulgação | CBF

Presente nas últimas convocações e titular no duelo contra a França, na data Fifa de março, o meio-campista brasileiro ficou de fora da lista final da Seleção Brasileira, e Lucas Paquetá fez por merecer a vaga. Já o centroavante, por outro lado, já não vinha sendo lembrado nos últimos jogos do Brasil.

Richalison foi uma aposta de Ancelotti no início do seu ciclo, mas acabou perdendo o lugar nas convocações recentes. Endrick, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Ryan, Vini Jr. e Igor Thiago foram os atacantes convocados para a Copa do Mundo.

Outros jogadores que estiveram na pré-lista da Seleção Brasileira com 55 nomes foram: Savinho, Antony, João Pedro, Pedro, Gabriel Jesus, Kaio Jorge e Samuel Lino.