Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

EM CAMPO

Resposta? Jogadores esquecidos por Ancelotti brilham na Premier League

Andrey Santos e Richarlison balançam as redes na vitória do Chelsea sobre o Tottenham

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Richarlison em campo pelo Tottenham
Richarlison em campo pelo Tottenham - Foto: Ben Stansall/AFP

Uma ausência na Copa do Mundo pode gerar um baque para qualquer jogador que teve expectativas de estar na convocação final de sua seleção, mas a competitividade da Premier League não permitiu nenhum efeito negativo para Richarlison e Andrey Santos.

Pela penúltima rodada do Campeonato Inglês, os dois jogadores que ficaram de fora da lista do técnico Carlo Ancelotti balançaram as redes na vitória do Chelsea sobre o Tottenham.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Nesta terça-feira, 19, os Blues venceram o Spurs por 2 a 1 e complicaram a vida do Tottenham na luta contra o rebaixamento. O argentino Enzo Fernández abriu o placar e Andrey ampliou na segunda etapa, com Richarlison diminuindo o resultado minutos depois.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Veja o hotel milionário escolhido pela Seleção Brasileira para a Copa
Veja o hotel milionário escolhido pela Seleção Brasileira para a Copa imagem

PODE 27 JOGADORES?

Goleiro do Flamengo é chamado de surpresa para elenco do Brasil na Copa do Mundo
Goleiro do Flamengo é chamado de surpresa para elenco do Brasil na Copa do Mundo imagem

BAIXA

Convocado para a Copa do Mundo, Neymar não vai enfrentar o Vitória
Convocado para a Copa do Mundo, Neymar não vai enfrentar o Vitória imagem

Concorrência na Seleção

Andrey Santos em treino pela Seleção Brasileira
Andrey Santos em treino pela Seleção Brasileira - Foto: Divulgação | CBF

Presente nas últimas convocações e titular no duelo contra a França, na data Fifa de março, o meio-campista brasileiro ficou de fora da lista final da Seleção Brasileira, e Lucas Paquetá fez por merecer a vaga. Já o centroavante, por outro lado, já não vinha sendo lembrado nos últimos jogos do Brasil.

Richalison foi uma aposta de Ancelotti no início do seu ciclo, mas acabou perdendo o lugar nas convocações recentes. Endrick, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Ryan, Vini Jr. e Igor Thiago foram os atacantes convocados para a Copa do Mundo.

Outros jogadores que estiveram na pré-lista da Seleção Brasileira com 55 nomes foram: Savinho, Antony, João Pedro, Pedro, Gabriel Jesus, Kaio Jorge e Samuel Lino.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Copa do Mundo 2026 Futebol internacional premier league

Relacionadas

Mais lidas