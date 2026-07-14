BAHIA
Temporal causa estragos no sul da Bahia e deixa moradores fora de casa
Mais de 100 municípios da Bahia estão sob aviso de perigo potencial para chuva e ventos
Moradores de cidades do sul e extremo sul da Bahia enfrentaram transtornos após a passagem de um vendaval entre a noite de segunda-feira, 13 e a manhã desta terça-feira, 14. A força dos ventos provocou danos em imóveis, queda de árvores, bloqueio de vias e problemas no fornecimento de serviços essenciais.
Em Eunápolis, uma das cidades mais afetadas, uma residência localizada no bairro Urbis III teve parte do telhado destruída por volta das 23h40. Durante o desabamento, uma mulher e dois gatos ficaram presos dentro do imóvel, sob uma cama.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. No entanto, quando os militares chegaram ao endereço, a moradora e os animais já haviam conseguido deixar a residência. Após o incidente, a mulher precisou sair da casa.
A prefeitura de Eunápolis informou que iniciou um levantamento para identificar moradores que possam ter ficado desalojados ou desabrigados por causa dos impactos do temporal. Até o momento, a gestão municipal não divulgou a quantidade de pessoas afetadas.
A ventania também causou danos na rede elétrica da cidade. Postes e fios foram atingidos, deixando pontos do município sem energia. A Neoenergia Coelba informou que equipes técnicas estão trabalhando para recuperar o sistema e que a previsão é de que o fornecimento seja normalizado até o fim do dia.
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O abastecimento de água também foi prejudicado. A prefeitura orientou os moradores a reduzirem o consumo até que a distribuição seja totalmente regularizada.
Estragos também foram registrados em Itanhém
Em Itanhém, os ventos fortes acompanhados de chuva provocaram diversos transtornos. Ruas ficaram bloqueadas, árvores caíram e imóveis tiveram partes destelhadas.
A prefeitura informou que o sistema elétrico municipal foi afetado após danos em postes e fiações. Uma força-tarefa com participação de todas as secretarias foi criada para atuar diante da situação.
Alerta do Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas em mais de 100 cidades da Bahia até as 23h59 desta terça-feira (14).
Segundo o órgão, os municípios podem registrar chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 km/h.
Confira a lista das cidades sob alerta:
- Alagoinhas
- Amargosa
- Amélia Rodrigues
- Antônio Cardoso
- Araçás
- Aramari
- Arataca
- Aratuípe
- Aurelino Leal
- Barro Preto
- Belmonte
- Brejões
- Buerarema
- Cabaceiras do Paraguaçu
- Cachoeira
- Cairu
- Camacan
- Camaçari
- Camamu
- Canavieiras
- Candeias
- Cardeal da Silva
- Castro Alves
- Catu
- Conceição da Feira
- Conceição do Almeida
- Conceição do Jacuípe
- Conde
- Coração de Maria
- Cruz das Almas
- Dias d'Ávila
- Dom Macedo Costa
- Elísio Medrado
- Entre Rios
- Esplanada
- Eunápolis
- Feira de Santana
- Gandu
- Governador Mangabeira
- Ibirapitanga
- Igrapiúna
- Ilhéus
- Inhambupe
- Irará
- Itabela
- Itabuna
- Itacaré
- Itagimirim
- Itajuípe
- Itanagra
- Itaparica
- Itapé
- Itapebi
- Ituberá
- Jaguaripe
- Jandaíra
- Jiquiriçá
- Jussari
- Laje
- Lauro de Freitas
- Madre de Deus
- Maragogipe
- Maraú
- Mascote
- Mata de São João
- Milagres
- Muniz Ferreira
- Muritiba
- Mutuípe
- Nazaré
- Nilo Peçanha
- Nova Ibiá
- Ouriçangas
- Pau Brasil
- Pedrão
- Piraí do Norte
- Pojuca
- Porto Seguro
- Potiraguá
- Presidente Tancredo Neves
- Rio Real
- Salinas da Margarida
- Salvador
- Santa Cruz Cabrália
- Santa Luzia
- Santa Terezinha
- Santo Amaro
- Santo Antônio de Jesus
- Santo Estêvão
- São Felipe
- São Félix
- São Francisco do Conde
- São Gonçalo dos Campos
- São José da Vitória
- São Miguel das Matas
- São Sebastião do Passé
- Sapeaçu
- Saubara
- Simões Filho
- Taperoá
- Teodoro Sampaio
- Teolândia
- Terra Nova
- Ubaíra
- Ubaitaba
- Una
- Uruçuca
- Valença
- Varzedo
- Vera Cruz
- Wenceslau Guimarães