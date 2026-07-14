Temporal causa estragos no sul da Bahia e deixa moradores fora de casa

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Moradores de cidades do sul e extremo sul da Bahia enfrentaram transtornos após a passagem de um vendaval entre a noite de segunda-feira, 13 e a manhã desta terça-feira, 14. A força dos ventos provocou danos em imóveis, queda de árvores, bloqueio de vias e problemas no fornecimento de serviços essenciais.

Em Eunápolis, uma das cidades mais afetadas, uma residência localizada no bairro Urbis III teve parte do telhado destruída por volta das 23h40. Durante o desabamento, uma mulher e dois gatos ficaram presos dentro do imóvel, sob uma cama.

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Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. No entanto, quando os militares chegaram ao endereço, a moradora e os animais já haviam conseguido deixar a residência. Após o incidente, a mulher precisou sair da casa.

A prefeitura de Eunápolis informou que iniciou um levantamento para identificar moradores que possam ter ficado desalojados ou desabrigados por causa dos impactos do temporal. Até o momento, a gestão municipal não divulgou a quantidade de pessoas afetadas.

A ventania também causou danos na rede elétrica da cidade. Postes e fios foram atingidos, deixando pontos do município sem energia. A Neoenergia Coelba informou que equipes técnicas estão trabalhando para recuperar o sistema e que a previsão é de que o fornecimento seja normalizado até o fim do dia.

O abastecimento de água também foi prejudicado. A prefeitura orientou os moradores a reduzirem o consumo até que a distribuição seja totalmente regularizada.

Estragos também foram registrados em Itanhém

Em Itanhém, os ventos fortes acompanhados de chuva provocaram diversos transtornos. Ruas ficaram bloqueadas, árvores caíram e imóveis tiveram partes destelhadas.

A prefeitura informou que o sistema elétrico municipal foi afetado após danos em postes e fiações. Uma força-tarefa com participação de todas as secretarias foi criada para atuar diante da situação.

Alerta do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas em mais de 100 cidades da Bahia até as 23h59 desta terça-feira (14).

Segundo o órgão, os municípios podem registrar chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 km/h.

Confira a lista das cidades sob alerta: