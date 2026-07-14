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BAHIA

Temporal causa estragos no sul da Bahia e deixa moradores fora de casa

Mais de 100 municípios da Bahia estão sob aviso de perigo potencial para chuva e ventos

Luan Julião
Por
Vendaval atingiu cidades do sul e extremo sul baiano
Vendaval atingiu cidades do sul e extremo sul baiano - Foto: Reprodução/TV Santa Cruz

Moradores de cidades do sul e extremo sul da Bahia enfrentaram transtornos após a passagem de um vendaval entre a noite de segunda-feira, 13 e a manhã desta terça-feira, 14. A força dos ventos provocou danos em imóveis, queda de árvores, bloqueio de vias e problemas no fornecimento de serviços essenciais.

Em Eunápolis, uma das cidades mais afetadas, uma residência localizada no bairro Urbis III teve parte do telhado destruída por volta das 23h40. Durante o desabamento, uma mulher e dois gatos ficaram presos dentro do imóvel, sob uma cama.

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Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. No entanto, quando os militares chegaram ao endereço, a moradora e os animais já haviam conseguido deixar a residência. Após o incidente, a mulher precisou sair da casa.

A prefeitura de Eunápolis informou que iniciou um levantamento para identificar moradores que possam ter ficado desalojados ou desabrigados por causa dos impactos do temporal. Até o momento, a gestão municipal não divulgou a quantidade de pessoas afetadas.

A ventania também causou danos na rede elétrica da cidade. Postes e fios foram atingidos, deixando pontos do município sem energia. A Neoenergia Coelba informou que equipes técnicas estão trabalhando para recuperar o sistema e que a previsão é de que o fornecimento seja normalizado até o fim do dia.

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O abastecimento de água também foi prejudicado. A prefeitura orientou os moradores a reduzirem o consumo até que a distribuição seja totalmente regularizada.

Estragos também foram registrados em Itanhém

Em Itanhém, os ventos fortes acompanhados de chuva provocaram diversos transtornos. Ruas ficaram bloqueadas, árvores caíram e imóveis tiveram partes destelhadas.

A prefeitura informou que o sistema elétrico municipal foi afetado após danos em postes e fiações. Uma força-tarefa com participação de todas as secretarias foi criada para atuar diante da situação.

Alerta do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas em mais de 100 cidades da Bahia até as 23h59 desta terça-feira (14).

Segundo o órgão, os municípios podem registrar chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 km/h.

Confira a lista das cidades sob alerta:

  • Alagoinhas
  • Amargosa
  • Amélia Rodrigues
  • Antônio Cardoso
  • Araçás
  • Aramari
  • Arataca
  • Aratuípe
  • Aurelino Leal
  • Barro Preto
  • Belmonte
  • Brejões
  • Buerarema
  • Cabaceiras do Paraguaçu
  • Cachoeira
  • Cairu
  • Camacan
  • Camaçari
  • Camamu
  • Canavieiras
  • Candeias
  • Cardeal da Silva
  • Castro Alves
  • Catu
  • Conceição da Feira
  • Conceição do Almeida
  • Conceição do Jacuípe
  • Conde
  • Coração de Maria
  • Cruz das Almas
  • Dias d'Ávila
  • Dom Macedo Costa
  • Elísio Medrado
  • Entre Rios
  • Esplanada
  • Eunápolis
  • Feira de Santana
  • Gandu
  • Governador Mangabeira
  • Ibirapitanga
  • Igrapiúna
  • Ilhéus
  • Inhambupe
  • Irará
  • Itabela
  • Itabuna
  • Itacaré
  • Itagimirim
  • Itajuípe
  • Itanagra
  • Itaparica
  • Itapé
  • Itapebi
  • Ituberá
  • Jaguaripe
  • Jandaíra
  • Jiquiriçá
  • Jussari
  • Laje
  • Lauro de Freitas
  • Madre de Deus
  • Maragogipe
  • Maraú
  • Mascote
  • Mata de São João
  • Milagres
  • Muniz Ferreira
  • Muritiba
  • Mutuípe
  • Nazaré
  • Nilo Peçanha
  • Nova Ibiá
  • Ouriçangas
  • Pau Brasil
  • Pedrão
  • Piraí do Norte
  • Pojuca
  • Porto Seguro
  • Potiraguá
  • Presidente Tancredo Neves
  • Rio Real
  • Salinas da Margarida
  • Salvador
  • Santa Cruz Cabrália
  • Santa Luzia
  • Santa Terezinha
  • Santo Amaro
  • Santo Antônio de Jesus
  • Santo Estêvão
  • São Felipe
  • São Félix
  • São Francisco do Conde
  • São Gonçalo dos Campos
  • São José da Vitória
  • São Miguel das Matas
  • São Sebastião do Passé
  • Sapeaçu
  • Saubara
  • Simões Filho
  • Taperoá
  • Teodoro Sampaio
  • Teolândia
  • Terra Nova
  • Ubaíra
  • Ubaitaba
  • Una
  • Uruçuca
  • Valença
  • Varzedo
  • Vera Cruz
  • Wenceslau Guimarães
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alerta meteorológico eunápolis Vendaval Bahia

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