INVESTIGAÇÃO
Professores suspeitos de violentar alunas são investigados na Bahia
Acusados são suspeitos de abusar estudantes de um colégio local
O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), por intermédio da Promotoria de Justiça de Prado, instaurou um procedimento administrativo para acompanhar de perto as investigações policiais sobre a conduta de três professores da rede pública. Eles são suspeitos de violentar alunas adolescentes em um colégio municipal de Prado, cidade localizada no Extremo Sul do estado.
A decisão foi publicada na última quinta-feira, 9, no Diário de Justiça do Ministério Público da Bahia.
Afastamento e histórico
Os professores investigados são Paulo Henrique Teixeira Felberg, Paulo Sérgio Santana Boamorte e Alex Martins Diamantino. Os três já estão afastados das funções de forma preventiva desde março deste ano, por força de uma medida cautelar da Justiça local.
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Antes do afastamento judicial, dois dos docentes já haviam sido suspensos por meio de decreto da prefeitura. O terceiro, que atuava em regime de contrato temporário, teve o vínculo rescindido pelo município.
Outras ocorrências
Um dos profissionais investigados também responde a processos anteriores por ameaça e crimes contra a vida na comarca de Santo Amaro, Recôncavo Baiano.