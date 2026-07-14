Professores suspeitos de violentar alunas são investigados na Bahia

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O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), por intermédio da Promotoria de Justiça de Prado, instaurou um procedimento administrativo para acompanhar de perto as investigações policiais sobre a conduta de três professores da rede pública. Eles são suspeitos de violentar alunas adolescentes em um colégio municipal de Prado, cidade localizada no Extremo Sul do estado.

A decisão foi publicada na última quinta-feira, 9, no Diário de Justiça do Ministério Público da Bahia.

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Afastamento e histórico

Os professores investigados são Paulo Henrique Teixeira Felberg, Paulo Sérgio Santana Boamorte e Alex Martins Diamantino. Os três já estão afastados das funções de forma preventiva desde março deste ano, por força de uma medida cautelar da Justiça local.

Antes do afastamento judicial, dois dos docentes já haviam sido suspensos por meio de decreto da prefeitura. O terceiro, que atuava em regime de contrato temporário, teve o vínculo rescindido pelo município.

Outras ocorrências

Um dos profissionais investigados também responde a processos anteriores por ameaça e crimes contra a vida na comarca de Santo Amaro, Recôncavo Baiano.