Salvador e outras 49 cidades entram em alerta para temporais e ventos fortes

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira, 14, um alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como Perigo Potencial para Salvador e outras 49 cidades baianas para quarta-feira, 15.

De acordo com o órgão, há previsões de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, também foi apresentada a possibilidade de ventos intensos com velocidade entre 40 e 60 km/h.

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O cenário ainda aumenta a possibilidade de ocorrência de raios, especialmente durante pancadas mais fortes.

Risco de ocorrências

Embora o risco seja baixo, o Inmet alerta a população para a possibilidade de:

alagamentos;

quedas de galhos de árvores;

descargas elétricas;

interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Instruções

O instituto instrui que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Somado a isso, também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Veja a lista das cidades sob alerta