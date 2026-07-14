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BAHIA

Salvador e outras 49 cidades entram em alerta para temporais e ventos fortes

Aviso é válido até quarta-feira, 15

Gustavo Zambianco
Por
Chuva em Salvador
Chuva em Salvador - Foto: SHIRLEY STOLZE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira, 14, um alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como Perigo Potencial para Salvador e outras 49 cidades baianas para quarta-feira, 15.

De acordo com o órgão, há previsões de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, também foi apresentada a possibilidade de ventos intensos com velocidade entre 40 e 60 km/h.

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O cenário ainda aumenta a possibilidade de ocorrência de raios, especialmente durante pancadas mais fortes.

Risco de ocorrências

Embora o risco seja baixo, o Inmet alerta a população para a possibilidade de:

  • alagamentos;
  • quedas de galhos de árvores;
  • descargas elétricas;
  • interrupções no fornecimento de energia elétrica.

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Instruções

O instituto instrui que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Somado a isso, também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Veja a lista das cidades sob alerta

  • Alagoinhas
  • Amélia Rodrigues
  • Araçás
  • Aratuípe
  • Cachoeira
  • Cairu
  • Camaçari
  • Camamu
  • Candeias
  • Cardeal da Silva
  • Catu
  • Conceição da Feira
  • Conde
  • Dias d'Ávila
  • Entre Rios
  • Esplanada
  • Igrapiúna
  • Ilhéus
  • Itacaré
  • Itanagra
  • Itaparica
  • Ituberá
  • Jaguaripe
  • Jandaíra
  • Lauro de Freitas
  • Madre de Deus.
  • Maragogipe
  • Maraú
  • Mata de São João
  • Muniz Ferreira
  • Muritiba
  • Nazaré
  • Nilo Peçanha
  • Pojuca
  • Rio Real
  • Salinas da Margarida
  • Salvador
  • Santo Amaro
  • São Felipe.
  • São Félix
  • São Francisco do Conde.
  • São Gonçalo dos Campos.
  • São Sebastião do Passé.
  • Saubara
  • Simões Filho
  • Taperoá
  • Terra Nova
  • Uruçuca
  • Valença
  • Vera Cruz
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