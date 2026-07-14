BAHIA
Salvador e outras 49 cidades entram em alerta para temporais e ventos fortes
Aviso é válido até quarta-feira, 15
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira, 14, um alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como Perigo Potencial para Salvador e outras 49 cidades baianas para quarta-feira, 15.
De acordo com o órgão, há previsões de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, também foi apresentada a possibilidade de ventos intensos com velocidade entre 40 e 60 km/h.
O cenário ainda aumenta a possibilidade de ocorrência de raios, especialmente durante pancadas mais fortes.
Risco de ocorrências
Embora o risco seja baixo, o Inmet alerta a população para a possibilidade de:
- alagamentos;
- quedas de galhos de árvores;
- descargas elétricas;
- interrupções no fornecimento de energia elétrica.
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Instruções
O instituto instrui que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas.
Somado a isso, também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.
Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
Veja a lista das cidades sob alerta
- Alagoinhas
- Amélia Rodrigues
- Araçás
- Aratuípe
- Cachoeira
- Cairu
- Camaçari
- Camamu
- Candeias
- Cardeal da Silva
- Catu
- Conceição da Feira
- Conde
- Dias d'Ávila
- Entre Rios
- Esplanada
- Igrapiúna
- Ilhéus
- Itacaré
- Itanagra
- Itaparica
- Ituberá
- Jaguaripe
- Jandaíra
- Lauro de Freitas
- Madre de Deus.
- Maragogipe
- Maraú
- Mata de São João
- Muniz Ferreira
- Muritiba
- Nazaré
- Nilo Peçanha
- Pojuca
- Rio Real
- Salinas da Margarida
- Salvador
- Santo Amaro
- São Felipe.
- São Félix
- São Francisco do Conde.
- São Gonçalo dos Campos.
- São Sebastião do Passé.
- Saubara
- Simões Filho
- Taperoá
- Terra Nova
- Uruçuca
- Valença
- Vera Cruz