Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

DECISÃO DA JUSTIÇA

Prefeitura anuncia substituto após afastamento de secretário

Luciano Sandes foi alvo de operação do MPBA por suspeita de integrar organização criminosa

Leo Almeida
Por
Nova secretária Claudia Cavalcanti
Nova secretária Claudia Cavalcanti - Foto: Divulgação

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou que Claudia Cavalcanti assumirá o comando da Secretaria Municipal de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro (SACPB) a partir desta terça-feira, 14. A medida foi adotada após o então titular Luciano Sandes ser afastado do cargo por decisão da Justiça.

Sandes é suspeito de integrar uma organização criminosa a qual teria desviado R$ 38 milhões do erário municipal. Ele e o vereador George O Gordinho da Favela (PP) são investigados pelo Ministério Público da Bahia (MPBA) pelos crimes de lavagem de dinheiro, peculato, fraude licitatória, além de corrupção passiva e ativa.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Nesta segunda, 13, a Justiça da Bahia determinou o afastamento do mandato do vereador e dos agentes da prefeitura que estariam envolvidos na organização criminosa, como o caso de Luciano Sandes.

Leia Também:

CORRUPÇÃO

Organização criminosa vinculada a vereador teria desviado R$ 38 milhões
Organização criminosa vinculada a vereador teria desviado R$ 38 milhões imagem

SECRETÁRIO TAMBÉM FOI AFASTADO

Justiça determina afastamento de vereador alvo de operação do MP
Justiça determina afastamento de vereador alvo de operação do MP imagem

GEORGE O GORDINHO DA FAVELA

Vereador de Salvador é alvo de operação do MP em condomínio de luxo
Vereador de Salvador é alvo de operação do MP em condomínio de luxo imagem

O currículo da nova secretária

Advogada e publicitária, Claudia integra os quadros da Prefeitura de Salvador há 11 anos, e ocupava o cargo de subsecretária da SACPB desde 2025. Na pasta, coordenou iniciativas de atendimento direto à população, como o Prefeitura-Bairro Vai Até Você e o Viver Salvador nos Bairros, voltados à descentralização dos serviços municipais.

Ao longo da trajetória na administração municipal, também foi gerente do programa Morar Melhor, diretora de Proteção Social Especial da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) e assessora especial da Secretaria de Governo (Segov).

Cláudia Nascimento Cavalcanti é advogada, pós-graduada em Direito Processual e do Trabalho, e graduada em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

George O Gordinho da Favela Luciano Sandes Prefeituras-Bairro

Relacionadas

Mais lidas