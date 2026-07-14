Prefeitura anuncia substituto após afastamento de secretário

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O prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou que Claudia Cavalcanti assumirá o comando da Secretaria Municipal de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro (SACPB) a partir desta terça-feira, 14. A medida foi adotada após o então titular Luciano Sandes ser afastado do cargo por decisão da Justiça.

Sandes é suspeito de integrar uma organização criminosa a qual teria desviado R$ 38 milhões do erário municipal. Ele e o vereador George O Gordinho da Favela (PP) são investigados pelo Ministério Público da Bahia (MPBA) pelos crimes de lavagem de dinheiro, peculato, fraude licitatória, além de corrupção passiva e ativa.

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Nesta segunda, 13, a Justiça da Bahia determinou o afastamento do mandato do vereador e dos agentes da prefeitura que estariam envolvidos na organização criminosa, como o caso de Luciano Sandes.

O currículo da nova secretária

Advogada e publicitária, Claudia integra os quadros da Prefeitura de Salvador há 11 anos, e ocupava o cargo de subsecretária da SACPB desde 2025. Na pasta, coordenou iniciativas de atendimento direto à população, como o Prefeitura-Bairro Vai Até Você e o Viver Salvador nos Bairros, voltados à descentralização dos serviços municipais.

Ao longo da trajetória na administração municipal, também foi gerente do programa Morar Melhor, diretora de Proteção Social Especial da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) e assessora especial da Secretaria de Governo (Segov).

Cláudia Nascimento Cavalcanti é advogada, pós-graduada em Direito Processual e do Trabalho, e graduada em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda.