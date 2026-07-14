Idosa morre eletrocutada ao mexer em tomada enquanto lavava roupas na Bahia

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Uma idosa de 77 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto lavava roupas, na segunda-feira, 13, na zona rural de Queimadas, no norte da Bahia.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima estava com o corpo molhado quando foi mexer em uma tomada e acabou sendo eletrocutada.

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A mulher foi identificada como Maria Idalina dos Santos Pereira. Vizinhos acionaram a Guarda Civil Municipal, mas, quando a equipe chegou ao local, ela já estava sem sinais vitais.

O caso foi registrado pela Polícia Civil, que investigará as circunstâncias da morte. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Senhor do Bonfim, onde passou por necropsia. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.

Segundo caso em poucos dias

Esta é a segunda morte provocada por choque elétrico registrada em menos de uma semana na mesma região da Bahia.

Na última segunda-feira, 6, Camila da Silva Miranda, de 33 anos, morreu após receber uma descarga elétrica em Senhor do Bonfim. Segundo familiares, ela lavava e estendia roupas quando, ainda com o corpo molhado, tocou em uma tomada e sofreu o choque.

A vítima chegou a ser atendida por uma médica e por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. Camila deixou uma filha de 3 anos.