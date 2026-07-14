TRAGÉDIA
Idosa morre eletrocutada ao mexer em tomada enquanto lavava roupas na Bahia
Mulher foi identificada como Maria Idalina dos Santos Pereira
Uma idosa de 77 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto lavava roupas, na segunda-feira, 13, na zona rural de Queimadas, no norte da Bahia.
De acordo com relatos de testemunhas, a vítima estava com o corpo molhado quando foi mexer em uma tomada e acabou sendo eletrocutada.
A mulher foi identificada como Maria Idalina dos Santos Pereira. Vizinhos acionaram a Guarda Civil Municipal, mas, quando a equipe chegou ao local, ela já estava sem sinais vitais.
O caso foi registrado pela Polícia Civil, que investigará as circunstâncias da morte. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Senhor do Bonfim, onde passou por necropsia. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.
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Segundo caso em poucos dias
Esta é a segunda morte provocada por choque elétrico registrada em menos de uma semana na mesma região da Bahia.
Na última segunda-feira, 6, Camila da Silva Miranda, de 33 anos, morreu após receber uma descarga elétrica em Senhor do Bonfim. Segundo familiares, ela lavava e estendia roupas quando, ainda com o corpo molhado, tocou em uma tomada e sofreu o choque.
A vítima chegou a ser atendida por uma médica e por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. Camila deixou uma filha de 3 anos.