Escolas da Bahia têm sete dias para se inscrever no Prêmio EcoInovar

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Faltam apenas sete dias para o encerramento das inscrições da segunda edição do Prêmio EcoInovar, iniciativa que convida estudantes e professores das redes estadual e municipal de ensino da Bahia a desenvolverem projetos científicos e inovadores voltados à sustentabilidade.

Promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, o prêmio recebe inscrições até 27 de julho exclusivamente pelo site atardeeducacaopremia.atarde.com.br. Nesta edição, podem participar escolas de:

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Salvador;

Lauro de Freitas;

Vitória da Conquista;

Feira de Santana;

Simões Filho;

Catu;

Itabuna.

Além do reconhecimento, os participantes concorrem a até R$ 5 mil para a implementação, continuidade ou ampliação dos projetos desenvolvidos.

Como fazer a inscrição

Para participar, é necessário seguir as seguintes etapas:

Acessar o site atardeeducacaopremia.atarde.com.br; Ler o regulamento e verificar se o município e o ano escolar estão contemplados nesta edição; Clicar em " Inscreva-se ", selecionar a categoria do projeto e confirmar a elegibilidade; Preencher os dados do professor orientador (responsável pela inscrição, pelo envio do projeto e pela documentação exigida); Informar os dados da escola ; Cadastrar os estudantes participantes (cada equipe pode ter de um a cinco estudantes); Preencher, de forma opcional, a seção de diversidade , cujas informações são confidenciais e utilizadas apenas para fins estatísticos; Informar os dados do projeto , incluindo título, resumo, eixo temático e objetivos; Anexar o projeto completo em formato PDF . O documento deve seguir a estrutura de um trabalho científico, conforme as normas da ABNT; Anexar os documentos obrigatórios em PDF : Termo de Cooperação Escola-Empresa, RG e CPF do professor orientador ; Finalizar e enviar a inscrição . O resultado dos projetos selecionados para a etapa de tutoria está previsto para ser divulgado no dia 11 de agosto de 2026 .

Avaliação e etapa de tutoria

Os projetos serão avaliados por uma comissão julgadora com base em critérios de sustentabilidade, inovação, engajamento comunitário/escolar e valorização da cultura local.

Os três melhores projetos de cada categoria serão selecionados para uma etapa de tutoria e acompanhamento territorial, voltada ao aperfeiçoamento técnico das propostas e à preparação para a apresentação final.

Durante esta fase, as equipes finalistas poderão receber apoio pedagógico e operacional de até R$ 1 mil para aquisição de materiais, insumos, equipamentos ou serviços necessários ao desenvolvimento do projeto. O recurso será disponibilizado por meio de cartão pré-pago ao professor orientador, responsável pela utilização adequada dos valores e pela prestação de contas junto à organização.

Premiação

Os vencedores receberão recursos financeiros destinados exclusivamente à implementação, continuidade ou ampliação dos projetos desenvolvidos. A premiação será distribuída da seguinte forma:

1º lugar: R$ 5 mil em recursos para o projeto;

R$ 5 mil em recursos para o projeto; 2º lugar: R$ 3,5 mil em recursos para o projeto;

R$ 3,5 mil em recursos para o projeto; 3º lugar: R$ 2 mil em recursos para o projeto.

Serviço