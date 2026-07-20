EDUCAÇÃO
Escolas da Bahia têm sete dias para se inscrever no Prêmio EcoInovar
Participantes concorrem a recursos de até R$ 5 mil para aprimorar projetos de sustentabilidade
Faltam apenas sete dias para o encerramento das inscrições da segunda edição do Prêmio EcoInovar, iniciativa que convida estudantes e professores das redes estadual e municipal de ensino da Bahia a desenvolverem projetos científicos e inovadores voltados à sustentabilidade.
Promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, o prêmio recebe inscrições até 27 de julho exclusivamente pelo site atardeeducacaopremia.atarde.com.br. Nesta edição, podem participar escolas de:
- Salvador;
- Lauro de Freitas;
- Vitória da Conquista;
- Feira de Santana;
- Simões Filho;
- Catu;
- Itabuna.
Leia Também:
Além do reconhecimento, os participantes concorrem a até R$ 5 mil para a implementação, continuidade ou ampliação dos projetos desenvolvidos.
Como fazer a inscrição
Para participar, é necessário seguir as seguintes etapas:
- Acessar o site atardeeducacaopremia.atarde.com.br;
- Ler o regulamento e verificar se o município e o ano escolar estão contemplados nesta edição;
- Clicar em "Inscreva-se", selecionar a categoria do projeto e confirmar a elegibilidade;
- Preencher os dados do professor orientador (responsável pela inscrição, pelo envio do projeto e pela documentação exigida);
- Informar os dados da escola;
- Cadastrar os estudantes participantes (cada equipe pode ter de um a cinco estudantes);
- Preencher, de forma opcional, a seção de diversidade, cujas informações são confidenciais e utilizadas apenas para fins estatísticos;
- Informar os dados do projeto, incluindo título, resumo, eixo temático e objetivos;
- Anexar o projeto completo em formato PDF. O documento deve seguir a estrutura de um trabalho científico, conforme as normas da ABNT;
- Anexar os documentos obrigatórios em PDF: Termo de Cooperação Escola-Empresa, RG e CPF do professor orientador ;
- Finalizar e enviar a inscrição. O resultado dos projetos selecionados para a etapa de tutoria está previsto para ser divulgado no dia 11 de agosto de 2026.
Avaliação e etapa de tutoria
Os projetos serão avaliados por uma comissão julgadora com base em critérios de sustentabilidade, inovação, engajamento comunitário/escolar e valorização da cultura local.
Os três melhores projetos de cada categoria serão selecionados para uma etapa de tutoria e acompanhamento territorial, voltada ao aperfeiçoamento técnico das propostas e à preparação para a apresentação final.
Durante esta fase, as equipes finalistas poderão receber apoio pedagógico e operacional de até R$ 1 mil para aquisição de materiais, insumos, equipamentos ou serviços necessários ao desenvolvimento do projeto. O recurso será disponibilizado por meio de cartão pré-pago ao professor orientador, responsável pela utilização adequada dos valores e pela prestação de contas junto à organização.
Premiação
Os vencedores receberão recursos financeiros destinados exclusivamente à implementação, continuidade ou ampliação dos projetos desenvolvidos. A premiação será distribuída da seguinte forma:
- 1º lugar: R$ 5 mil em recursos para o projeto;
- 2º lugar: R$ 3,5 mil em recursos para o projeto;
- 3º lugar: R$ 2 mil em recursos para o projeto.
Serviço
- Prêmio EcoInovar 2026 - 2ª edição
- Inscrições: de 8 de junho a 27 de julho de 2026
- Quem pode participar: estudantes e professores da rede estadual e municipal das cidades contempladas pelo edital
- Categorias: Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico; Minha Escola Sustentável – Energia para o Futuro
- Inscrições: atardeeducacaopremia.atarde.com.br
- Regulamento completo: disponível no site oficial do prêmio: atardeeducacaopremia.atarde.com.br