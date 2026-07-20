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Escolas da Bahia têm sete dias para se inscrever no Prêmio EcoInovar

Participantes concorrem a recursos de até R$ 5 mil para aprimorar projetos de sustentabilidade

Loren Beatriz Sousa
Por
Identidade visual do Prêmio EcoInovar 2026
Identidade visual do Prêmio EcoInovar 2026 - Foto: Arte - A TARDE Educação

Faltam apenas sete dias para o encerramento das inscrições da segunda edição do Prêmio EcoInovar, iniciativa que convida estudantes e professores das redes estadual e municipal de ensino da Bahia a desenvolverem projetos científicos e inovadores voltados à sustentabilidade.

Promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, o prêmio recebe inscrições até 27 de julho exclusivamente pelo site atardeeducacaopremia.atarde.com.br. Nesta edição, podem participar escolas de:

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  • Salvador;
  • Lauro de Freitas;
  • Vitória da Conquista;
  • Feira de Santana;
  • Simões Filho;
  • Catu;
  • Itabuna.

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Além do reconhecimento, os participantes concorrem a até R$ 5 mil para a implementação, continuidade ou ampliação dos projetos desenvolvidos.

Como fazer a inscrição

Para participar, é necessário seguir as seguintes etapas:

  1. Acessar o site atardeeducacaopremia.atarde.com.br;
  2. Ler o regulamento e verificar se o município e o ano escolar estão contemplados nesta edição;
  3. Clicar em "Inscreva-se", selecionar a categoria do projeto e confirmar a elegibilidade;
  4. Preencher os dados do professor orientador (responsável pela inscrição, pelo envio do projeto e pela documentação exigida);
  5. Informar os dados da escola;
  6. Cadastrar os estudantes participantes (cada equipe pode ter de um a cinco estudantes);
  7. Preencher, de forma opcional, a seção de diversidade, cujas informações são confidenciais e utilizadas apenas para fins estatísticos;
  8. Informar os dados do projeto, incluindo título, resumo, eixo temático e objetivos;
  9. Anexar o projeto completo em formato PDF. O documento deve seguir a estrutura de um trabalho científico, conforme as normas da ABNT;
  10. Anexar os documentos obrigatórios em PDF: Termo de Cooperação Escola-Empresa, RG e CPF do professor orientador ;
  11. Finalizar e enviar a inscrição. O resultado dos projetos selecionados para a etapa de tutoria está previsto para ser divulgado no dia 11 de agosto de 2026.

Avaliação e etapa de tutoria

Os projetos serão avaliados por uma comissão julgadora com base em critérios de sustentabilidade, inovação, engajamento comunitário/escolar e valorização da cultura local.

Os três melhores projetos de cada categoria serão selecionados para uma etapa de tutoria e acompanhamento territorial, voltada ao aperfeiçoamento técnico das propostas e à preparação para a apresentação final.

Durante esta fase, as equipes finalistas poderão receber apoio pedagógico e operacional de até R$ 1 mil para aquisição de materiais, insumos, equipamentos ou serviços necessários ao desenvolvimento do projeto. O recurso será disponibilizado por meio de cartão pré-pago ao professor orientador, responsável pela utilização adequada dos valores e pela prestação de contas junto à organização.

Premiação

Os vencedores receberão recursos financeiros destinados exclusivamente à implementação, continuidade ou ampliação dos projetos desenvolvidos. A premiação será distribuída da seguinte forma:

  • 1º lugar: R$ 5 mil em recursos para o projeto;
  • 2º lugar: R$ 3,5 mil em recursos para o projeto;
  • 3º lugar: R$ 2 mil em recursos para o projeto.

Serviço

  • Prêmio EcoInovar 2026 - 2ª edição
  • Inscrições: de 8 de junho a 27 de julho de 2026
  • Quem pode participar: estudantes e professores da rede estadual e municipal das cidades contempladas pelo edital
  • Categorias: Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico; Minha Escola Sustentável – Energia para o Futuro
  • Inscrições: atardeeducacaopremia.atarde.com.br
  • Regulamento completo: disponível no site oficial do prêmio: atardeeducacaopremia.atarde.com.br
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Bahia EcoInovar Educação

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