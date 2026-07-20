Escola de Camaçari é revitalizada e ganha estrutura modernizada

A Escola Municipal Santo Antônio, localizada na comunidade de Machadinho, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), passou por uma ampla revitalização estrutural. A unidade foi entregue na manhã desta segunda-feira, 20, e irá beneficiar diretamente os 307 estudantes matriculados na unidade que tem como objetivo oferecer um ambiente mais confortável, seguro e adequado às atividades de ensino e aprendizagem.

A diretora da unidade, Verônica Morais Vieira, destacou o impacto das melhorias para toda a comunidade escolar.

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"Há muito tempo essa escola não recebia uma intervenção estrutural dessa dimensão. Foram melhorias muito importantes, principalmente na Sala dos Professores e na ampliação da cozinha, que agora oferece muito mais conforto e melhores condições de trabalho para toda a equipe. É uma conquista que fortalece o ambiente escolar e beneficia diretamente a todos", afirmou.

Principais melhorias realizadas:

Revitalização completa da cozinha;

Instalação de novos revestimentos cerâmicos

Bancadas em granito e ampliação das janelas

Ampliação e reorganização da despensa

Reforma e climatização da Sala dos Professores

Reestruturação completa do sistema de esgoto

Substituição da rede elétrica

Instalação de novas calhas para drenagem das águas pluviais

Cobertura em policarbonato entre os blocos de salas

Adequações na secretaria

Pintura geral da unidade.

1 de 11 | Foto: Patrick Abreu/ Prefeitura de Camaçari

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Além das intervenções estruturais, a unidade também recebeu novos equipamentos e materiais didáticos, contribuindo para um ambiente mais adequado às atividades escolares.

A merendeira Rosalina Santana, que trabalha na escola há mais de 20 anos, comemorou a renovação da cozinha. "Estou muito feliz em ver essa cozinha renovada. Trabalho aqui há mais de 20 anos e essa melhoria era um sonho antigo de todos nós. Agora temos um espaço muito mais bonito, organizado e adequado para preparar a alimentação das crianças com ainda mais cuidado", disse.

Os estudantes também aprovaram a nova estrutura. Aluno do 4º ano, Davi Reis Sena, de 9 anos, afirmou que o ambiente ficou mais acolhedor. "Eu gostei muito porque a escola ficou mais bonita. Eu amo estudar português, agora vou gostar ainda mais. Achei tudo muito legal", comentou.