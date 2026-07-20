EDUCAÇÃO
Escola de Camaçari é revitalizada e ganha estrutura modernizada
Unidade recebeu melhorias que ampliam conforto, segurança e qualidade dos espaços escolares
A Escola Municipal Santo Antônio, localizada na comunidade de Machadinho, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), passou por uma ampla revitalização estrutural. A unidade foi entregue na manhã desta segunda-feira, 20, e irá beneficiar diretamente os 307 estudantes matriculados na unidade que tem como objetivo oferecer um ambiente mais confortável, seguro e adequado às atividades de ensino e aprendizagem.
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A diretora da unidade, Verônica Morais Vieira, destacou o impacto das melhorias para toda a comunidade escolar.
"Há muito tempo essa escola não recebia uma intervenção estrutural dessa dimensão. Foram melhorias muito importantes, principalmente na Sala dos Professores e na ampliação da cozinha, que agora oferece muito mais conforto e melhores condições de trabalho para toda a equipe. É uma conquista que fortalece o ambiente escolar e beneficia diretamente a todos", afirmou.
Principais melhorias realizadas:
- Revitalização completa da cozinha;
- Instalação de novos revestimentos cerâmicos
- Bancadas em granito e ampliação das janelas
- Ampliação e reorganização da despensa
- Reforma e climatização da Sala dos Professores
- Reestruturação completa do sistema de esgoto
- Substituição da rede elétrica
- Instalação de novas calhas para drenagem das águas pluviais
- Cobertura em policarbonato entre os blocos de salas
- Adequações na secretaria
- Pintura geral da unidade.
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Além das intervenções estruturais, a unidade também recebeu novos equipamentos e materiais didáticos, contribuindo para um ambiente mais adequado às atividades escolares.
A merendeira Rosalina Santana, que trabalha na escola há mais de 20 anos, comemorou a renovação da cozinha. "Estou muito feliz em ver essa cozinha renovada. Trabalho aqui há mais de 20 anos e essa melhoria era um sonho antigo de todos nós. Agora temos um espaço muito mais bonito, organizado e adequado para preparar a alimentação das crianças com ainda mais cuidado", disse.
Os estudantes também aprovaram a nova estrutura. Aluno do 4º ano, Davi Reis Sena, de 9 anos, afirmou que o ambiente ficou mais acolhedor. "Eu gostei muito porque a escola ficou mais bonita. Eu amo estudar português, agora vou gostar ainda mais. Achei tudo muito legal", comentou.