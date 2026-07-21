Mais de 700 estudantes iniciam nova edição do EJA Pro em Camaçari

A oportunidade de concluir a educação básica enquanto se prepara para o mercado de trabalho marcou o início de mais uma edição do Programa EJA Pro Seduc/Senai, em Camaçari. A aula inaugural, realizada na segunda-feira, 20, no Teatro Cidade do Saber, reuniu estudantes que decidiram retomar os estudos por meio de uma formação que alia escolarização e qualificação profissional.

Voltado para jovens a partir de 16 anos, adultos e idosos, o programa oferece a conclusão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) integrada a cursos profissionalizantes, ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e de geração de renda. Em 2026, a iniciativa já conta com mais de 700 estudantes matriculados e mantém a parceria entre a Secretaria de Educação de Camaçari (Seduc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

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As formações são ofertadas em 20 unidades da rede municipal de ensino e abrangem áreas com demanda no mercado, como pizzaiolo, pintor, eletricista de instalações prediais, auxiliar de produção de massas alimentícias, padeiro confeiteiro, construtor de móveis de pallets, mecânico de manutenção em motocicletas, auxiliar de fabricação de geleias e doces de frutas, operador de computador e assistente de operações logísticas.

O prefeito Luiz Caetano ressaltou a importância da educação como ferramenta de transformação social. “Cada um de vocês tem um sonho, que é de ter uma profissão e conquistar mais oportunidades no mercado de trabalho. Uma das coisas mais importantes pra nós é o conhecimento. Por isso, investir em formação é fundamental, pois possibilita o crescimento do nosso povo, fazendo com que as pessoas tenham esperança de uma vida melhor. Com essa perspectiva, também temos atuado para atrair empresas para a nossa cidade”, disse.



Durante a aula inaugural, os participantes conheceram a proposta pedagógica do programa e iniciaram uma nova etapa de suas trajetórias educacionais.

Entre os estudantes está Nilda da Conceição Mascarenhas, de 44 anos, que fará o curso de pizzaiolo no Centro Educacional Darcy Ribeiro, em Barra do Jacuípe.

“Estou com muita expectativa em aprender, ter mais estudo, adquirir novos conhecimentos. Atualmente já trabalho com produção de salgados, então essa formação vai me ajudar a ampliar minha atuação, para que eu tenha mais recursos. O que eu quero é montar meu próprio negócio, então, essa nova habilidade vai me ajudar bastante. É uma oportunidade maravilhosa”, afirmou.

Quem também retorna ao programa é Maria do Socorro dos Santos, de 59 anos. Após concluir o curso de operador de computador em 2025, ela ingressa agora na formação de pizzaiolo.

“Achei ótima essa parceria entre o Senai e a Secretaria de Educação. Ano passado fiz o curso e foi ótimo, agora terei a oportunidade de aprender uma outra área, o que vai incrementar o meu conhecimento”, destacou.

O titular da Seduc, Márcio Neves, destacou a consolidação da iniciativa. “Em 2025, iniciamos essa parceria para proporcionar formação técnica, além da formação geral, aos nossos estudantes dos anos finais. Isso fez com que, no ano passado, conseguíssemos levar um curso técnico para mais de 1.100 estudantes da rede municipal. Neste ano, estamos mantendo essa parceria com o Senai e já ultrapassamos a marca de 700 estudantes matriculados. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais o número de acesso à formação geral e técnica, para que possam se inserir no mercado de trabalho, crescer profissionalmente e elevar o nível de formação”.



Além da abertura oficial das atividades, a cerimônia contou com uma apresentação da Banda Marcial Estudantil de Camaçari (FANESC), marcando o início de mais um ciclo de formação voltado à educação, à qualificação profissional e à construção de novos projetos de vida para estudantes da EJA.