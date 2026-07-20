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EDUCAÇÃO

Juventude, ciência e sustentabilidade são temas de live nesta segunda

Encontro será transmitido ao vivo no canal A TARDE Play, no YouTube

Redação
Por Redação
Identidade visual do projeto 'Energia para o Futuro'
Identidade visual do projeto 'Energia para o Futuro' - Foto: Arte - A TARDE Educação

Professores, estudantes, gestores escolares, pesquisadores e todos os interessados em educação, ciência, inovação e sustentabilidade têm um encontro marcado nesta segunda-feira, 20, para discutir como a integração entre essas áreas pode inspirar novas gerações a desenvolver soluções para os desafios ambientais e sociais da atualidade.

O evento, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com a Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), será realizado ao vivo pelo canal A TARDE Play, no YouTube. A transmissão está marcada para às 19h.

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Com o tema “Juventude, Ciência e Sustentabilidade: construindo soluções para o futuro", o encontro terá como convidado o assessor de Tecnologia de Gás Natural da Bahiagás, Magno Bernardo. Entre os assuntos que serão discutidos estão:

  • protagonismo da juventude na construção de um futuro mais sustentável;
  • contribuição da ciência e da tecnologia para enfrentar os desafios ambientais contemporâneos;
  • importância da educação na formação de cidadãos conscientes e engajados;
  • inovação, transição energética e desenvolvimento sustentável;
  • papel do gás natural como fonte energética na transição para uma economia de baixo carbono.

A proposta também é incentivar a participação dos jovens nessas discussões e reforçar a educação como um espaço de construção de conhecimento.

Serviço

  • Live Juventude, Ciência e Sustentabilidade: construindo soluções para o futuro
  • Quando: 20 de julho de 2026 (segunda-feira)
  • Horário: 19h às 20h
  • Onde: canal A TARDE Play, no YouTube
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Bahia Bahiagás Educação

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