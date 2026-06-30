Circuito Ambiental da Bahiagás dá lição de sustentabilidade a estudantes em Feira

Por meio de vivências voltadas à sustentabilidade ecológica e segurança ambiental, cerca de 260 integrantes da rede pública de ensino de Feira de Santana participaram, ao longo de junho, da segunda edição do Circuito Ambiental Bahiagás.

A iniciativa desenvolvida pela Companhia de Gás da Bahia integra a campanha nacional Junho Verde, que celebra o mês do meio ambiente, e reuniu professores e estudantes de escolas circunvizinhas em visitas técnicas à unidade da empresa em Feira de Santana.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além de aprender sobre aspectos de segurança e questões ambientais relativas ao uso do gás natural, os participantes puderam conhecer a área verde com um viveiro de plantas de espécies variadas. A demonstração da plantação de mudas e do processo de compostagem para transformar resíduos orgânicos em adubo também integraram a programação.

Para o estudante Pedro Ícaro Pinheiro Moreira, de 15 anos, do 1º ano do curso de Eletromecânica do Colégio Estadual de Tempo Integral de Feira de Santana, a ação agregou mais conhecimentos sobre gás natural e ecologia:

“Aprendi como funciona a tubulação do gás e o que fazer em caso de vazamento”, conta.

Ele diz que passou a saber mais, também, sobre fauna, flora, compostagem, desmatamento e a utilização de gases renováveis, por poluírem menos. “Foi uma oportunidade de aprender a importância de preservar o meio ambiente”, resume.

O colega Levi Gouveia de Souza, da mesma idade, avalia que o projeto foi importante para a sua conscientização e dos colegas:

“Torço para que minha escola participe de novo desse projeto, que despertou a nossa curiosidade e a vontade de aprender mais e nos conscientizarmos sobre a importância de vivermos em um ambiente sustentável.”

A visita à base operacional da Bahiagás foi uma experiência “extremamente enriquecedora”, na avaliação da professora de Linguagens Rudiney Roza Dias de Oliveira:

“Tivemos a oportunidade de conhecer como a energia é produzida e distribuída de forma mais limpa, bem como de aprender sobre o funcionamento da estação de gás natural e a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável na Bahia”, conta.

Rudiney acrescenta que a atividade proporcionada pela Bahiagás despertou reflexões sobre a importância da formação técnica alinhada a princípios de sustentabilidade. “A empresa, instalada há mais de 20 anos no Bairro Aviário, onde está a nossa escola, vem cumprindo bem o seu papel social”, diz. “Ficamos muito satisfeitos com o acolhimento, os conhecimentos partilhados e a relevância da experiência vivida.”

Docente das áreas de Agroecologia e Eletromecânica, Neuma Novaes de Souza reforça que o circuito ambiental pela área verde da Bahiagás agregou conhecimentos não só sobre a preservação do meio ambiente, como também sobre os processos de distribuição de gás. “Os alunos observaram e indagaram questões relativas à sustentabilidade e ao uso do gás natural.”

Vivenciar in loco o processo da sustentabilidade ambiental, para a professora Loyana Pedreira Santos, da área de Ciências da Natureza, foi uma oportunidade de constatar como os projetos realizados por empresas comprometidas com o meio ambiente contribuem com o aumento da consciência ambiental da população do entorno. “Os moradores passam a entender que o ambiente não é só folhas e animais, e sim o local onde vivem”, reflete.

Fortalecendo a ideia

Estudantes da Escola Municipal Maria da Glória Carvalho Bahia também participaram do Circuito Ambiental Bahiagás. Julia Ketellyn da Conceição Almeida, de 12 anos, aluna do 6º ano, foi uma das que celebraram a iniciativa do projeto:

“A Bahiagás está sempre fortalecendo a ideia de que preservar o meio ambiente é super importante.”

Para a diretora da unidade, Cristina Passos, o projeto, ao promover conhecimento, sensibilização e transformação social, reafirma seu papel como agente de educação e de desenvolvimento sustentável. “O Circuito Ambiental colabora para a formação de estudantes mais conscientes e comprometidos com o futuro do planeta”, afirma.

O diretor-presidente da Bahiagás, Luiz Gavazza, afirma que o Circuito Ambiental tem o papel de aproximar estudantes e professores das temáticas sustentáveis, mostrando, na prática, que crescimento econômico e preservação ambiental podem caminhar juntos:

“A atuação da Bahiagás vai muito além da infraestrutura energética. Temos um compromisso permanente com o desenvolvimento sustentável da Bahia, com responsabilidade social e ecológica. E isso passa também pela educação ambiental e conscientização das novas gerações”, considera.

Gavazza lembra que as atividades do Circuito Ambiental englobam uma programação que vai desde o conhecimento sobre a companhia, o uso do gás natural e sua distribuição no Estado a conhecimentos relacionados à sustentabilidade, preservação ambiental, destinação correta de resíduos e reflorestamento. Ele destaca que, com projetos como este, “a empresa contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para os desafios” do futuro.

“O Circuito Ambiental tem como mote a conservação do meio ambiente a partir da experiência educativa prática de crianças e a adolescentes, impactando positivamente as comunidades locais”, reforça o gerente de Meio Ambiente, Segurança e Saúde da Bahiagás, José Gallindo, idealizador do projeto. Ele ressalta que as atividades estão alinhadas às premissas estratégicas de atuação com a comunidade em consonância às práticas de ESG (Environmental, Social, and Governance — Ambiental, Social e Governança) adotadas pela companhia.

Viveiro florestal

A atuação do programa, acrescenta Gallindo, busca engajamento e comprometimento com os resultados obtidos junto ao público atendido, “tendo o contato com a natureza figurado como elemento motivador para dar encanto e interesse pela atividade desenvolvida, buscando desenvolver, entre os participantes, o sentimento de valorização, preservação e conservação do ambiente”.

O primeiro viveiro de mudas da Bahiagás, criado em 2019, no município de Feira de Santana, foi idealizado pelos funcionários Simone Spínola, Celso Brasil e Elane Rozine como estratégia de ampliação de utilização produtiva dessa unidade, que dispõe de uma grande extensão de área verde. Além da produção de mudas, o viveiro tem no reaproveitamento de resíduos uma atuação estratégica e, desde o ano passado, vem sendo utilizado como componente de educação ambiental.

Os serviços de manutenção de áreas verdes executados pela Companhia têm papel fundamental nas estratégias de reutilização interna dos resíduos. As folhas secas que caem das árvores da unidade e o resíduo da borra de café proveniente dos serviços de copa da companhia são utilizados na produção de adubo.

“O composto orgânico produzido na unidade de Feira tem sido utilizado no replantio e manuseio do solo”, explica Elane Rozine. Ela destaca que, em 2025, a capacidade de produção do viveiro foi ampliada com mais de 500 mudas, dentro da visão de preservação ambiental idealizada pela Bahiagás.

Em 2025, a Bahiagás inaugurou seu segundo viveiro, na unidade de Camaçari. “Até o fim deste ano, mais um viveiro está previsto para ser construído na unidade de Itabuna, dentro do compromisso da companhia com a sustentabilidade e preservação do meio ambiente", informa Elaine.

A ação de educação ambiental da Bahiagás no Junho Verde contou, também, com a participação das escolas municipais Professor Luciano Ribeiro e Professora Josenita Nery, ambas em Feira de Santana.