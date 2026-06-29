Governo da Bahia leiloa 134 lotes com veículos, móveis e eletrônicos

Siga o A TARDE no Google

O Governo da Bahia abriu um novo leilão eletrônico de bens públicos com 134 lotes que reúnem veículos, equipamentos de informática, materiais eletrônicos, móveis de escritório e outros itens que deixaram de ser utilizados pela administração estadual.



Os interessados já podem agendar a visitação aos bens, que estará disponível entre esta segunda-feira, 29, e o dia 9 de julho.



Ao todo, os bens colocados à venda foram avaliados em R$ 1.943.800. O destaque do certame é o lote de veículos, composto por 101 unidades entre carros, motocicletas, caminhonetes e um caminhão, que tem lance inicial de R$ 72,7 mil.

O que será leiloado

Os 134 lotes incluem bens considerados inservíveis para os órgãos estaduais, seja por terem atingido o tempo máximo de utilização previsto na legislação ou por não atenderem mais às necessidades da administração pública.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além dos veículos, os participantes poderão disputar móveis de escritório, equipamentos eletrônicos, computadores e outros materiais pertencentes ao patrimônio do Estado.



Segundo o Governo da Bahia, os recursos arrecadados serão destinados ao Tesouro Estadual e às unidades da administração indireta para investimentos públicos.

Como visitar os lotes

Antes da realização do leilão, os interessados poderão conferir os bens presencialmente mediante agendamento prévio.

A visitação acontece até o dia 9 de julho, em dias úteis, nos municípios de Salvador e Juazeiro, nos locais indicados no edital.

O agendamento deve ser feito pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (71) 98183-4104 e (71) 3117-8613.

Como participar do leilão

O leilão será realizado exclusivamente pela internet no dia 10 de julho.

Para participar da disputa, é necessário realizar o credenciamento no site do leiloeiro oficial. Também é possível registrar lances antecipadamente, sem perder o direito de participar da sessão eletrônica.

Os bens serão vendidos aos participantes que apresentarem as maiores ofertas.

Formas de pagamento

Os arrematantes deverão efetuar o pagamento à vista, utilizando Pix, boleto bancário, depósito ou transferência.

Além do valor do lance vencedor, será cobrada uma comissão de 5% destinada ao leiloeiro responsável pelo certame.

Onde consultar o edital

O leilão é promovido pela Secretaria da Administração do Estado (Saeb), por meio da Superintendência de Recursos Logísticos (SRL).

O edital completo, com a relação dos lotes, regras de participação, locais de visitação e demais informações, está disponível no portal ComprasNet.BA e no site do leiloeiro oficial.