BAHIA
Governo da Bahia leiloa 134 lotes com veículos, móveis e eletrônicos
Disputa acontece em julho e inclui mais de 100 veículos entre os lotes
O Governo da Bahia abriu um novo leilão eletrônico de bens públicos com 134 lotes que reúnem veículos, equipamentos de informática, materiais eletrônicos, móveis de escritório e outros itens que deixaram de ser utilizados pela administração estadual.
Os interessados já podem agendar a visitação aos bens, que estará disponível entre esta segunda-feira, 29, e o dia 9 de julho.
Ao todo, os bens colocados à venda foram avaliados em R$ 1.943.800. O destaque do certame é o lote de veículos, composto por 101 unidades entre carros, motocicletas, caminhonetes e um caminhão, que tem lance inicial de R$ 72,7 mil.
O que será leiloado
Os 134 lotes incluem bens considerados inservíveis para os órgãos estaduais, seja por terem atingido o tempo máximo de utilização previsto na legislação ou por não atenderem mais às necessidades da administração pública.
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Além dos veículos, os participantes poderão disputar móveis de escritório, equipamentos eletrônicos, computadores e outros materiais pertencentes ao patrimônio do Estado.
Segundo o Governo da Bahia, os recursos arrecadados serão destinados ao Tesouro Estadual e às unidades da administração indireta para investimentos públicos.
Como visitar os lotes
Antes da realização do leilão, os interessados poderão conferir os bens presencialmente mediante agendamento prévio.
A visitação acontece até o dia 9 de julho, em dias úteis, nos municípios de Salvador e Juazeiro, nos locais indicados no edital.
O agendamento deve ser feito pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (71) 98183-4104 e (71) 3117-8613.
Como participar do leilão
O leilão será realizado exclusivamente pela internet no dia 10 de julho.
Para participar da disputa, é necessário realizar o credenciamento no site do leiloeiro oficial. Também é possível registrar lances antecipadamente, sem perder o direito de participar da sessão eletrônica.
Os bens serão vendidos aos participantes que apresentarem as maiores ofertas.
Formas de pagamento
Os arrematantes deverão efetuar o pagamento à vista, utilizando Pix, boleto bancário, depósito ou transferência.
Além do valor do lance vencedor, será cobrada uma comissão de 5% destinada ao leiloeiro responsável pelo certame.
Onde consultar o edital
O leilão é promovido pela Secretaria da Administração do Estado (Saeb), por meio da Superintendência de Recursos Logísticos (SRL).
O edital completo, com a relação dos lotes, regras de participação, locais de visitação e demais informações, está disponível no portal ComprasNet.BA e no site do leiloeiro oficial.