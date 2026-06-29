INCIDENTE
Ataque de abelhas deixa idosa ferida em cidade baiana
Incidente envolvendo um enxame de abelhas resultou em uma pessoa hospitalizada em estado grave
O ataque ocorreu em uma residência localizada no bairro Alto do Cruzeiro. Segundo informações da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, o socorro foi acionado por volta das 10h40 para atender três pessoas que haviam sido picadas pelo enxame.
Estado de saúde das vítimas
A vítima mais atingida foi uma idosa, que recebeu mais de 20 picadas durante a investida das abelhas. Devido à gravidade do quadro e à reação alérgica, ela foi encaminhada para o Hospital Municipal FUSAS, onde permanece internada em observação.
As outras duas pessoas que estavam no local também foram atingidas, mas apresentaram sintomas leves e não necessitaram de transferência para unidades hospitalares.
Ação de contenção
Para garantir a segurança da vizinhança e controlar a situação, a Brigada Voluntária contou com o apoio técnico de um apicultor especializado. A operação para a remoção segura do enxame foi concluída por volta das 13h.
Alerta de perigo na região
O caso reacende o alerta para a alta incidência de ocorrências envolvendo abelhas no município. Dados da própria Brigada Anjos Jacuipenses indicam que a situação é preocupante: apenas nos dois primeiros meses de 2026, foram realizadas 72 remoções de colmeias na cidade.
Especialistas reforçam que, em caso de ataque, a orientação é manter a calma, afastar-se rapidamente da área de voo das abelhas e buscar abrigo em local fechado.
Nunca tente remover colmeias por conta própria; o procedimento deve ser feito exclusivamente por profissionais capacitados ou pelo Corpo de Bombeiros.