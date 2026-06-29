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INCIDENTE

Ataque de abelhas deixa idosa ferida em cidade baiana

Incidente envolvendo um enxame de abelhas resultou em uma pessoa hospitalizada em estado grave

Jair Mendonça Jr
Por
Idosa recebeu mais de 20 picadas
Idosa recebeu mais de 20 picadas - Foto: Brigada Anjos Jacuipenses

O ataque ocorreu em uma residência localizada no bairro Alto do Cruzeiro. Segundo informações da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, o socorro foi acionado por volta das 10h40 para atender três pessoas que haviam sido picadas pelo enxame.

Estado de saúde das vítimas

A vítima mais atingida foi uma idosa, que recebeu mais de 20 picadas durante a investida das abelhas. Devido à gravidade do quadro e à reação alérgica, ela foi encaminhada para o Hospital Municipal FUSAS, onde permanece internada em observação.

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As outras duas pessoas que estavam no local também foram atingidas, mas apresentaram sintomas leves e não necessitaram de transferência para unidades hospitalares.

Ação de contenção

Para garantir a segurança da vizinhança e controlar a situação, a Brigada Voluntária contou com o apoio técnico de um apicultor especializado. A operação para a remoção segura do enxame foi concluída por volta das 13h.

Alerta de perigo na região

O caso reacende o alerta para a alta incidência de ocorrências envolvendo abelhas no município. Dados da própria Brigada Anjos Jacuipenses indicam que a situação é preocupante: apenas nos dois primeiros meses de 2026, foram realizadas 72 remoções de colmeias na cidade.

Especialistas reforçam que, em caso de ataque, a orientação é manter a calma, afastar-se rapidamente da área de voo das abelhas e buscar abrigo em local fechado.

Nunca tente remover colmeias por conta própria; o procedimento deve ser feito exclusivamente por profissionais capacitados ou pelo Corpo de Bombeiros.

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ataque de abelha

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