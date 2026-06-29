Ataque de abelhas deixa idosa em estado grave no interior de Bahia

Uma mulher idosa precisou ser hospitalizada depois de sofrer um ataque de abelhas na manhã de domingo, 28, em Riachão do Jacuípe. O caso aconteceu em um imóvel no bairro Alto do Cruzeiro e mobilizou equipes da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses.

Conforme a brigada, três moradores foram atingidos pelo enxame. A idosa teve o estado de saúde considerado mais preocupante por apresentar mais de 20 picadas pelo corpo. Após receber os primeiros atendimentos, ela foi encaminhada ao Hospital Municipal, onde permanecia internada em observação até a última atualização. A idade da paciente não foi informada.

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As outras duas vítimas foram avaliadas pelos socorristas ainda na residência e não houve necessidade de encaminhamento para uma unidade de saúde.

A equipe de resgate foi acionada por volta das 10h40. Além do atendimento às vítimas, os brigadistas permaneceram no local para controlar o enxame e evitar novos incidentes. A operação foi encerrada por volta das 13h, com o apoio de um apicultor da região.

A ocorrência reforça o número de chamados registrados pela Brigada Anjos Jacuipenses relacionados à presença de abelhas. De acordo com a corporação, 72 enxames já foram removidos na região apenas nos dois primeiros meses de 2026. Somente neste mês, outras duas colmeias foram retiradas de residências do município, sem que houvesse registro de pessoas feridas.