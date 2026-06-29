Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

Ataque de abelhas deixa idosa em estado grave no interior de Bahia

Outras duas pessoas também foram atacadas e receberam atendimento no local

Luan Julião
Por
Ocorrência mobilizou socorristas por mais de duas horas
Ocorrência mobilizou socorristas por mais de duas horas - Foto: freepik/Reprodução

Uma mulher idosa precisou ser hospitalizada depois de sofrer um ataque de abelhas na manhã de domingo, 28, em Riachão do Jacuípe. O caso aconteceu em um imóvel no bairro Alto do Cruzeiro e mobilizou equipes da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses.

Conforme a brigada, três moradores foram atingidos pelo enxame. A idosa teve o estado de saúde considerado mais preocupante por apresentar mais de 20 picadas pelo corpo. Após receber os primeiros atendimentos, ela foi encaminhada ao Hospital Municipal, onde permanecia internada em observação até a última atualização. A idade da paciente não foi informada.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As outras duas vítimas foram avaliadas pelos socorristas ainda na residência e não houve necessidade de encaminhamento para uma unidade de saúde.

Leia Também:

SALVADOR

Jovem tem rosto desfigurado após ser atingido por rojão em Salvador
Jovem tem rosto desfigurado após ser atingido por rojão em Salvador imagem

POLÍCIA

16 anos de impunidade: caso Paulo Colombiano e Catarina Galindo segue sem sentença
16 anos de impunidade: caso Paulo Colombiano e Catarina Galindo segue sem sentença imagem

POLÍCIA

Jovem morre após ser esfaqueada pela irmã em discussão na Bahia
Jovem morre após ser esfaqueada pela irmã em discussão na Bahia imagem

A equipe de resgate foi acionada por volta das 10h40. Além do atendimento às vítimas, os brigadistas permaneceram no local para controlar o enxame e evitar novos incidentes. A operação foi encerrada por volta das 13h, com o apoio de um apicultor da região.

A ocorrência reforça o número de chamados registrados pela Brigada Anjos Jacuipenses relacionados à presença de abelhas. De acordo com a corporação, 72 enxames já foram removidos na região apenas nos dois primeiros meses de 2026. Somente neste mês, outras duas colmeias foram retiradas de residências do município, sem que houvesse registro de pessoas feridas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Abelhas Bahia idosa

Relacionadas

Mais lidas