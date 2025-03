Educação de Jovens e Adultos cresce 15% e fortalece inclusão na Bahia - Foto: Memo Soul/SEC

Com alcance em 412 municípios dos 27 Territórios de Identidade da Bahia, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) registrou, até fevereiro deste ano, 106 mil matrículas, o que significa um aumento de 15% em relação a 2024.

Destinada a quem não teve acesso ou não conseguiu concluir os ensinos Fundamental ou Médio na idade regular, a modalidade permite a finalização dos estudos na rede estadual de ensino em menos tempo, com a qualificação necessária para ampliar as oportunidades no mundo do trabalho.

Para incentivar a volta de jovens, adultos e idosos às salas de aula, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) implementou estratégias como a busca ativa e um chamamento voltado àqueles que interromperam seus estudos por diferentes razões sociais. Além disso, as matrículas na EJA permanecem abertas ao longo de todo o ano letivo.

O Governo do Estado também tem investido em programas de apoio financeiro de permanência dos estudantes na escola, como o Bolsa Presença, que está alinhado ao programa federal Pé-de-Meia, e na segurança alimentar, garantindo refeições nutritivas e de qualidade para os estudantes em suas unidades escolares.

No âmbito dos investimentos, o governo estadual destinou cerca de R$ 70 milhões para a aquisição de livros didáticos para a EJA do Ensino Médio, uma vez que o Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) – EJA/MEC contempla apenas o Ensino Fundamental. Recursos também têm sido aplicados na formação de educadores e em iniciativas voltadas à elevação da escolaridade de jovens entre 18 e 29 anos, através da Comissão Permanente de Avaliação (CPA), com a aplicação gratuita de exames para elevação da escolaridade desse público.

Na Bahia, a EJA se organiza em ofertas de ensino nas unidades escolares estaduais, unidades prisionais e comunidades de atendimento socioeducativo, sendo que nas duas últimas a modalidade funciona em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e a Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac), bem como por meio dos exames pela Comissão Permanente de Avaliação (CPA) e do regime de colaboração com apoio técnico-pedagógico aos municípios.

A alfabetização, no caso, é adotada como primeira etapa de ensino da Educação Básica de jovens, adultos e idosos, incluindo comunidades quilombolas, indígenas, ciganas, assentados e ribeirinhos, ao tempo em que garante a continuidade dos estudos nas etapas educacionais subsequentes.

Como se matricular na EJA

Para ingressar na Educação de Jovens e Adultos basta se dirigir a uma unidade escolar da rede estadual que ofereça a modalidade, levando documentos como RG, CPF, histórico escolar e comprovante de residência. O Ensino Médio na EJA pode ser concluído em dois anos, sendo necessário ter pelo menos 18 anos. Já para o Ensino Fundamental, a idade mínima é 15 anos.

A avaliação na EJA ocorre por meio do acompanhamento do percurso educativo, utilizando conceitos, ao invés de notas. Essa abordagem visa respeitar o tempo de aprendizagem de cada estudante, com um currículo estruturado em eixos temáticos e temas geradores em diálogo com os saberes dos componentes escolares, promovendo uma formação mais significativa e contextualizada alicerçada na educação popular.