Uefs abre curso gratuito de programação com 200 vagas na Bahia

Siga o A TARDE no Google

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) está ofertando 200 vagas para estudantes e professores do ensino médio da Bahia em um curso gratuito de programação em Python.

As inscrições são feitas de maneira online e estão abertas até 31 de julho, através do formulário. Haverão turmas virtuais e presenciais, sendo que estas são destinadas, exclusivamente, para os moradores próximo ao campus da Uefs, localizado no bairro de Novo Horizonte em Feira de Santana.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sobre o curso

As aulas acontecerão 2 vezes na semana pela plataforma Discord e haverão turmas em diferentes dias e horários para facilitar a participação de estudantes e trabalhadores.

A carga horária total é de 90 horas, com 60 sendo para atividades síncronas e 30 para atividades assíncronas do programa.

Para ser aprovado é necessário uma frequência mínima de 70% e média igual ou superior a 7 no trabalho prático. Assim, a Pró-Reitoria de Extensão da Uefs emitirá o certificado de participação.

As aulas serão ministradas por estudantes do curso de Engenharia de Computação da Uefs, sob orientação da professora Pamela M. Candida Cortez e fazem parte do programa de Extensão da universidade.

Serviço