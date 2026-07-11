BAHIA
Uefs abre curso gratuito de programação com 200 vagas na Bahia
Curso de Python é destinado a estudantes e professores do ensino médio
A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) está ofertando 200 vagas para estudantes e professores do ensino médio da Bahia em um curso gratuito de programação em Python.
As inscrições são feitas de maneira online e estão abertas até 31 de julho, através do formulário. Haverão turmas virtuais e presenciais, sendo que estas são destinadas, exclusivamente, para os moradores próximo ao campus da Uefs, localizado no bairro de Novo Horizonte em Feira de Santana.
Sobre o curso
As aulas acontecerão 2 vezes na semana pela plataforma Discord e haverão turmas em diferentes dias e horários para facilitar a participação de estudantes e trabalhadores.
A carga horária total é de 90 horas, com 60 sendo para atividades síncronas e 30 para atividades assíncronas do programa.
Para ser aprovado é necessário uma frequência mínima de 70% e média igual ou superior a 7 no trabalho prático. Assim, a Pró-Reitoria de Extensão da Uefs emitirá o certificado de participação.
As aulas serão ministradas por estudantes do curso de Engenharia de Computação da Uefs, sob orientação da professora Pamela M. Candida Cortez e fazem parte do programa de Extensão da universidade.
Serviço
Leia Também:
- O que: Curso gratuito de Programação em Python
- Público-alvo: estudantes, egressos e professores do ensino médio da Bahia
- Inscrições: gratuitas e disponíveis até 31 de julho
- Vagas: 200
- Modalidade: on-line, com turmas presenciais para moradores da região do campus da Uefs
- Carga horária: 90 horas com certificado emitido pela Pró-Reitoria de Extensão da Uefs