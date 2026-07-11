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Uefs abre curso gratuito de programação com 200 vagas na Bahia

Curso de Python é destinado a estudantes e professores do ensino médio

Alice Paulilo
Por
Curso gratuito de programação oferta 200 vagas na Uefs; veja
Curso gratuito de programação oferta 200 vagas na Uefs; veja - Foto: Reprodução/Acorda Cidade

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) está ofertando 200 vagas para estudantes e professores do ensino médio da Bahia em um curso gratuito de programação em Python.

As inscrições são feitas de maneira online e estão abertas até 31 de julho, através do formulário. Haverão turmas virtuais e presenciais, sendo que estas são destinadas, exclusivamente, para os moradores próximo ao campus da Uefs, localizado no bairro de Novo Horizonte em Feira de Santana.

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Sobre o curso

As aulas acontecerão 2 vezes na semana pela plataforma Discord e haverão turmas em diferentes dias e horários para facilitar a participação de estudantes e trabalhadores.

A carga horária total é de 90 horas, com 60 sendo para atividades síncronas e 30 para atividades assíncronas do programa.

Para ser aprovado é necessário uma frequência mínima de 70% e média igual ou superior a 7 no trabalho prático. Assim, a Pró-Reitoria de Extensão da Uefs emitirá o certificado de participação.

As aulas serão ministradas por estudantes do curso de Engenharia de Computação da Uefs, sob orientação da professora Pamela M. Candida Cortez e fazem parte do programa de Extensão da universidade.

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  • O que: Curso gratuito de Programação em Python
  • Público-alvo: estudantes, egressos e professores do ensino médio da Bahia
  • Inscrições: gratuitas e disponíveis até 31 de julho
  • Vagas: 200
  • Modalidade: on-line, com turmas presenciais para moradores da região do campus da Uefs
  • Carga horária: 90 horas com certificado emitido pela Pró-Reitoria de Extensão da Uefs
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Curso gratuito feira de santana uefs

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